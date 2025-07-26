سر غضب نادي الزمالك من بيراميدز

كشفت تقارير إعلامية عن السر وراء غضب نادي الزمالك من إدارة بيراميدز؛ وهو الأمر الذي تسبب في إيقاف عدة صفقات مؤخرا بين الناديين في الميركاتو الصيفي الحالي.

ونجح جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، في التعاقد مع عدد من الصفقات القوية خلال ميركاتو الصيف الجاري، لسد بعض الاحتياجات التي يعاني منها في مختلف خطوطه قبل انطلاق الموسم الجديد.

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وحتى الآن، تعاقد الزمالك مع 5 صفقات جديدة وأعلن عنها بشكل رسمي، والتي جاءت لتدعيم واضح وقوي لبعض المراكز، وهي: الحارس المهدي سليمان، والأنغولي شيكو بانزا، وأحمد شريف، وعمرو ناصر، والفلسطيني آدم كايد.

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "هناك حالة استياء غير معلنة من مسؤولي الزمالك بسبب دخول إدارة بيراميدز في مفاوضات مع أي لاعب يفاوضه النادي الأبيض وكان أبرزهم حامد حمدان، نجم بتروجت، وأيضا محمد إسماعيل، لاعب زد، والذي اقترب من ارتداء قميص الزمالك بالفعل، وتسبب دخول بيراميدز في هذه المفاوضات في رفع سعر اللاعبين، كما شعر مسؤولو الزمالك من وجهة نظرهم أن هؤلاء اللاعبين لا يحتاجهم بيراميدز من الأساس".

وأضاف: "هذه الأزمة بين الناديين تسببت في إيقاف مفاوضات انتقال الحارس محمد صبحي إلى بيراميدز، وأيضا قد يرحل محمد عواد، حارس النادي الأبيض، وفي هذه الحالة المهدي سليمان سيكون هو الحارس الأساسي للفريق الأبيض".