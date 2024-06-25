فرنسا تدخل تاريخ أمم أوروبا برقم مثير بعد التأهل لثمن النهائي
قدم المنتخب الفرنسي، أحد المنتخبات التي يرشحها الخبراء والمتابعون للعب الأدوار الأولى في كأس أمم أوروبا 2024، أداء متواضعًا حتى الآن وذلك بعد مباراتين أمام كل من النمسا وهولندا ضمن المجموعة الرابعة.
وفي غياب نجمه الأول كيليان مبابي عن المباراة الثانية أمام هولندا، ضمن الجولة الثانية من المجموعة، اكتفت كتيبة الفرنسي ديدييه ديشامب بالتعادل دون أهداف في مواجهة وصفها المحللون بأنها الأسوأ والأكثر مللًا حتى الآن في "يورو 2024".
ورغم أن المنتخب الفرنسي كان ينتظر مباراته الثالثة أمام بولندا اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لحسم بطاقة المرور لدور الستة عشر إلا أن الخبر السعيد جاء من ملعب "ريد بول أرينا" في مدينة لايبزيغ وتحديدًا في مباراة إيطاليا وكرواتيا عندما منح هدف الإيطالي ماتيا زاكايني القاتل في شباك المنتخب الكرواتي، فرنسا بطاقة العبور قبل يوم من المواجهة المرتقبة ضد بولندا.
ودخل المنتخب الفرنسي تاريخ كأس أمم أوروبا كونه أول منتخب يتأهل رسميًّا للدور الثاني من المسابقة دون أن يسجل لاعبوه أهدافًا، إذ لم يسبق لأي منتخب أن حجز مكانه في أدوار خروج المغلوب قبل أن يسجل هدفًا واحدًا من أقدام لاعبيه.
واستفاد رفاق كيليان مبابي في المباراة الأولى من هدف بالنيران الصديقة للمدافع ماكسيميليان ووبر، الذي خدع حارس مرمى فريقه خلال الفوز الضئيل على النمسا (1-0).
وفي المواجهة الثانية رفعت فرنسا رصيدها إلى 4 نقاط بعد التعادل مع هولندا (0-0) قبل أن تتأهل رسميًّا لثمن النهائي إثر تعادل كرواتيا وإيطاليا، إذ تأكد منتخب الديكة من إكمال الدور الأول ضمن أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث رسميًّا.
وبتأهلهم دون أن يسجل لاعبوهم أهدافًا بات الفرنسيون أول منتخب يمر للأدوار الإقصائية في يورو دون تسجيل أهداف، فيما ستكون الفرصة متاحة أمامهم في مواجهة الثلاثاء أمام بولندا للتهديف ولإنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة.