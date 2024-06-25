فرنسا تدخل تاريخ أمم أوروبا برقم مثير بعد التأهل لثمن النهائي

قدم المنتخب الفرنسي، أحد المنتخبات التي يرشحها الخبراء والمتابعون للعب الأدوار الأولى في كأس أمم أوروبا 2024، أداء متواضعًا حتى الآن وذلك بعد مباراتين أمام كل من النمسا وهولندا ضمن المجموعة الرابعة.

وفي غياب نجمه الأول كيليان مبابي عن المباراة الثانية أمام هولندا، ضمن الجولة الثانية من المجموعة، اكتفت كتيبة الفرنسي ديدييه ديشامب بالتعادل دون أهداف في مواجهة وصفها المحللون بأنها الأسوأ والأكثر مللًا حتى الآن في "يورو 2024".

ورغم أن المنتخب الفرنسي كان ينتظر مباراته الثالثة أمام بولندا اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة لحسم بطاقة المرور لدور الستة عشر إلا أن الخبر السعيد جاء من ملعب "ريد بول أرينا" في مدينة لايبزيغ وتحديدًا في مباراة إيطاليا وكرواتيا عندما منح هدف الإيطالي ماتيا زاكايني القاتل في شباك المنتخب الكرواتي، فرنسا بطاقة العبور قبل يوم من المواجهة المرتقبة ضد بولندا.