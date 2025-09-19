ضربة جزاء وهدف غير صحيح.. سمير عثمان يصدم الهلال السعودي (فيديو)

شهدت مبارة الكلاسيكو في الدوري السعودي للمحترفين بين الأهلي والهلال أمس الجمعة مستوى كرويا لافتا وبلغت أوج درجات التشويق والإثارة بعد أن تقاسم الفريقان السيطرة والأهداف.

وحصل الهلال والأهلي على نقطة واحدة بعد التعادل (3 ـ 3) في مواجهة مثيرة استطاع فيها المهاجم الإنجليزي إيفان توني ورفاقه أن يسجلوا 3 أهداف في 12 دقيقة وينقذوا فريقهم من الخسارة بعد تأخره (3 ـ 0) حتى الدقيقة 77 من المباراة.

وطغت أجواء المباراة الحماسية ونهايتها الدراماتيكية على الجدل بشأن التحكيم، لكن الخبير التحكيمي في برنامج "أكشن مع وليد" على قناة "أم بي سي أكشن" أكد أن الحكم ارتكتب عدة أخطاء في المباراة.

وأدار مباراة الأهلي والهلال على ملعب الجوهرة المشعة الحكم الأسترالي علي رضا فغاني الذي ارتكب أخطاء لمصلحة الأخير وفق ما أكده الخبير التحكيمي على قناة أم بي سي أكشن.

وكشف خبير التحكيم سمير عثمان أن الدقيقة 15 شهدت لقطة واضحة لركلة جزاء للأهلي لم يعلن عنها الحكم فغاني.

وقال سمير عثمان إن هدف الهلال الثاني في الدقيقة 25 كان مسبوقا بخطأ لصالح الهلال ثم خطأ آخر للأهلي.

وأضاف: "الهجمة التي جاء منها هدف الهلال الثالث تضمنت عدة أخطاء، أولا لاعب الأهلي ارتكب خطأ كان يستوجب البطاقة الصفراء ، ثم أصبحت الهجمة للهلال وارتكب لاعبه هفوة بدفع لاعب الأهلي، ولكن الحكم أعلن استمرار الهجمة وكان حكام "الفار" مطالبون بدعوة الحكم إلى مراجعة اللقطة لإلغاء الهدف"، وفق قوله.

وأضاف: "قبل هدف الهلال كان يجب إيقاف اللعب ومنح ركلة خطأ للهلال وبطاقة صفراء لمدافع الأهلي".

وبشأن اللقطة التي طالب فيها لاعبو الأهلي بركلة جزاء في الدقيقة 82، قال سمير عثمان إنه لا توجد ركلة جزاء في التدخل على المهاجم فراس البريكان.

وختم سمير عثمان تحليله للحالات التحكيمية في كلاسيكو الأهلي والهلال بالتطرق إلى الجدل الذي رافق هدف الهلال الثالث قائلا إنه هدف صحيح ولا لبس فيه.

وأضاف: "هدف الهلال الثالث صحيح 100%، ليس هناك تسلل ولا خطأ على لاعبي الهلال والهدف شرعي".

وبعد التعادل (3 ـ 3) رفع الهلال والأهلي رصيد كل منهما إلى 5 نقاط من تعادلين وانتصار واحد في المركز السابع.