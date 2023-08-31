بهدف الحفاظ على مستواه الرائع.. هالاند ينام بشريط لاصق على فمه

ويتبع هالاند روتينًا غير معتاد في المساء، يتضمن ربط الفم وارتداء نظارات زرقاء حاجبة للضوء لمدة ثلاث ساعات قبل الذهاب إلى النوم.

وتحدث الشاب البالغ من العمر 23 عامًا عن عاداته الليلية في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية، وقال: أعتقد أن النوم هو أهم شيء في العالم. أعتقد أن النوم الجيد، وأشياء بسيطة مثل النظارات الزرقاء، وحجب جميع الإشارات في غرفة النوم، أمر مهم حقًا.

وتابع: يجب أن تحاول ربط فمك بشريط لاصق. أنا أنام به. إن القيام بالكثير من الأشياء ليس جيدًا، لكن القيام بأشياء صغيرة كل يوم لفترة أطول يؤتي ثماره حقًا.

وقال هالاند، إن سبب ربط فمه هو زيادة التنفس من خلال فتحتي الأنف، في حين أن التعرض لمصادر الضوء الأزرق، مثل الأجهزة الإلكترونية، يمكن أن يؤثر على النوم.