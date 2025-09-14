أغلقوا أفواهكم.. احتفال غاضب من تريزيغيه بعد أول هدف مع الأهلي (فيديو)

أثار محمود حسن "تريزيغيه"، نجم النادي الأهلي، الجدل بــ"احتفال غاضب" عقب تسجيله هدفه الفريق الأول في مرمى إنبي، خلال مباراة ختام الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، التي تقام مساء الأحد.

ويأمل الأهلي، الذي يحتل المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 5 نقاط من 4 مباريات، استعادة نغمة الانتصارات أمام إنبي، صاحب المركز التاسع برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.

وتعد هذه المباراة فرصة للفريق الأحمر لتحسين موقعه في الدوري، فيما يترقب الجمهور أداء تريزيغيه ورد فعله في الشوط الثاني.

احتفال مثير

جاء هدف تريزيغيه في الدقيقة 34 برأسية متقنة بعد عرضية مميزة من زميله محمد هاني، ليمنح الأهلي التقدم بنتيجة 1-0 حتى نهاية الشوط الأول.

واحتفل تريزيغيه بطريقة مثيرة، موجهاً عبارة "أغلقوا أفواهكم" دون توضيح الجهة المقصودة بهذا الاحتفال.

ويأتي هذا الاحتفال في ظل الانتقادات الحادة التي تعرض لها اللاعب أخيراً، بسبب تراجع مستواه منذ انضمامه إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.