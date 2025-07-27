بعد جواو فيلكس.. النصر السعودي يتجه لصفقتين مدويتين

يستعد نادي النصر السعودي للدخول إلى سوق الانتقالات الحالي بقوة كبيرة، إذ يستهدف أولًا إنهاء صفقة التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس، التي قاربت بشكل كبير على الانتهاء.

ووفقاً للإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو، المختص بأخبار الانتقالات، فإن صفقة انتقال جواو فيليكس إلى النصر في مراحلها الأخيرة مع تشيلسي وممثلي اللاعب البرتغالي.

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وأشار الصحفي الموثوق إلى أن فيليكس وافق على عرض النصر، وأن الناديين بصدد وضع اللمسات الأخيرة على بنود التعاقد.

في حين ذكر الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على منصة "إكس"، بأن "جـواو فيليكس أرسل موافقته للعب رسميًا مع النصر، وإدارة النادي قـامت بحجز رحلة خاصة له للالتحاق بمعسكر الفريق في النمسا، ووصول اللاعب سيكون مساء اليوم".

ويتجه مسؤولو النصر الآن لإنهاء صفقتين جديدتين مدويتين في الميركاتو الحالي، الأولى للإسباني مارك كوكوريلا الظهير الأيسر لتشيلسي، وأنتوني، نجم مانشستر يونايتد.

وقال الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن مارك كوكوريلا، نجم تشيلسي، أصبح أكثر الأسماء المرشحة للانضمام إلى نادي النصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تلك الصفقة قد يتم حسمها خلال أيام.

في حين ذكرت تقارير أخرى أن النصر دخل في مفاوضات قوية لضم الجناح البرازيلي أنتوني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت التقارير إلى أن مانشستر يونايتد منفتح على بيع المهاجم البرازيلي، في ظل خروجه من حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني للشياطين الحمر.

ولعب أنتوني في النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى صفوف نادي ريال بيتيس الإسباني.

وانضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في عام 2022 قادمًا من فريق أياكس أمستردام الهولندي.

ويستعد النصر لمواجهة تولوز الفرنسي، مساء الأربعاء المقبل، في ثاني وديات الفريق، بعد فوزه أمس على يوهان النمساوي بخماسية مقابل هدفين.

ويفتتح "العالمي" موسمه الجديد يوم 19 أغسطس المقبل، بمواجهة قوية ضد الاتحاد، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، الذي يقام في هونغ كونغ.