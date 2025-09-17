الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نابولي

يخوض فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مباراته الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ضد نابولي الإيطالي.

أخبار ذات علاقة مانشستر سيتي يكتسح مانشستر يونايتد ويتقدم بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي

ويبدأ الفريق الإنجليزي مشواره في البطولة القارية طامحًا إلى افتتاح حملته بنتيجة إيجابية، بعد الأداء المخيب للآمال الذي قدمه في النسخة الماضية من المسابقة.

فيما يطمح الفريق الإيطالي لاقتناص فرصة تحقيق مفاجأة خارج أرضه.

وتحتوي المباراة على قصة مواجهة خاصة تجمع النجم البلجيكي كيفين دي بروين بفريقه السابق، مانشستر سيتي، الذي حقق طوال مسيرته معه جميع البطولات المحلية والقارية الممكنة، قبل أن ينتقل إلى صفوف نابولي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

أخبار ذات علاقة مانشستر سيتي يتلقى صدمة بشأن مدة غياب الجزائري ريان آيت نوري

موعد المباراة والقناة الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس الموافق للـ18 سبتمبر.

وتنطلق صفارة البداية في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ومصر، 11:00 مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستُبث المباراة على قناة beIN SPORTS 2 HD.