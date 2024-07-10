تغريدات من حساب رسمي.. سر علاقة لامين يامال بالنصر السعودي

تسببت مجموعة تغريدات تنتمي للحساب الرسمي لنادي برشلونة في الكثير من الجدل خلال الساعات الماضية.

جاء هذا بالتزامن مع تألق كبير للنجم الإسباني الشاب ولاعب برشلونة الصغير عمرًا والكبير مكانة، لامين يامال، مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" المقامة حاليًا في ألمانيا.

وكان يامال سجل هدف إسبانيا الأول في المباراة في الدقيقة الـ21، وهو الهدف الذي عادل تقدم منتخب فرنسا عن طريق راندل كولو مواني في الدقيقة التاسعة، قبل أن يقلب داني أولمو الطاولة تمامًا بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 25.

لامين يامال نصراوي

كان هذا هو عنوان التغريدة التي نشرها الحساب الرسمي لنادي برشلونة، وانتشرت كالنار في الهشيم وتداولتها حسابات الكثير من الجماهير السعودية والحسابات المرتبطة بدوري روشن والنصر.

"لامين يامال نصراوي"، هي عبارة من الممكن أن يتم فهمها بعدة طرق، ولعل أبرزها وأقربها للفهم هو أن لاعب برشلونة أصبح يلعب لصالح النصر.

ذلك هو السيناريو الأوضح عندما تقرأ مثل تلك الجملة أو تسمعها، لكن هناك سيناريوهات أخرى أيضًا.

مثلًا، من الممكن أن تتخيل أن لامين يامال لاعب برشلونة الحالي يشجع فريق النصر في الدوري السعودي على حساب الهلال والاتحاد والأهلي والجميع، لكن هذا أيضًا لم يكن سياق نشر تلك التغريدة من حساب برشلونة الرسمي.

حقيقة التغريدة

قد يظن البعض أن تلك التغريدة مفبركة، وأن ذلك ليس الحساب الرسمي لبرشلونة، في منصة "إكس"، التي فتحت قبل أشهر قليلة إمكانية توثيق الحسابات الشخصية بمقابل مادي كل شهر.

كان التلاعب في التغريدات والصور سهلًا قبل تلك الإمكانية التي أتاحها نقل ملكية الموقع للأمريكي إيلون ماسك، لكنه صار أسهل بعد أن أصبح توثيق الحسابات بالأموال.

لذلك سيكون الأسهل على قطاع كبير من الجماهير أن تصدق أن تلك تغريدة مفبركة عوضا عن أن تصدق أن لامين يامال سينضم إلى الدوري السعودي وتحديدًا النصر.

قصة التغريدات

في الواقع فتلك التغريدات المذكورة ليست بجديدة، وتم تداولها من قبل بعد أن نشرها الحساب الرسمي بشكل مباشر.

لكن إعادة تداولها بين مجموعة صغيرة من الجماهير وتألق لامين يامال جعلها تنتشر مجددا وكأنها جديدة.

التغريدات حقيقية ونُشرت من الحساب الرسمي لنادي برشلونة باللغة العربية في الثاني من أكتوبر العام الماضي، وبعدها بعدة أيام لعب يامال ضد غرناطة في الدوري، وتألق مجددا، فنشر الحساب العربي الكلمات نفسها مجددا.

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ماذا تعني "لامين يامال نصراوي"؟

لا تعني الكثير في الواقع، فهذا هو اسم لامين يامال، ونطقه بلسانه لكن الحساب العربي لنادي برشلونة وقتئذ فضل أن يثير الجدل بطريقة غريبة، على عكس بقية الحسابات التي لم تنشر الوصف الغريب نفسه.

المذهل حقًا أن بعد التغريدة محل الجدل بعدة أيام أعاد الحساب نفسه نشر الكلمات ذاتها كأنه يبعث رسالة مفادها أنه يحب لفت الانتباه.

في نهاية الأمر لا توجد أي علاقة بين النصر ويامال إلا اسم جده لوالده، الذي يتشابه مع صفة جماهير "العالمي".