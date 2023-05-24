المدعي العام الإيطالي يتهم شقيق كريستيانو رونالدو بالاحتيال

وتم توجيه تهمة بالاحتيال من قبل مكتب المدعي العام الإيطالي لشقيق رونالدو، في قضية تزوير قمصان يوفنتوس.

ووفقًا لصحيفة " كورييري ديلو سبورت" فإن هوغو أفيرو شقيق الأسطورة كريستيانو، سيُحاكم في إيطاليا، حيث يشتبه بأنه قد باع 13000 قميص يوفنتوس مزيف باسم رونالدو، مع شعار متحف كريستيانو دون حقوق رسميه لنادي يوفنتوس

ومن المقرر عقد الجلسة الأولى للمحاكمة في 20 يوليو 2023.

يذكر أن التحقيق في هذه القضية بدأ، العام 2019، بهدف تحديد ما إذا كان هناك احتيال ضد شركة "بيغاسو" التي أبرم معها كريستيانو رونالدو اتفاقًا لبيع الملابس الرياضية عبر الإنترنت لقمصان يوفنتوس.