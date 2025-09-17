أول رد رسمي من الزمالك حول شراء كريستيانو رونالدو أسهم النادي

الدبابات الإسرائيلية تتقدم تجاه منطقة الكرامة والمخابرات شمال غرب مدينة غزة

كشف نادي الزمالك عن حقيقة الأنباء التي تحدثت عن نية البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي الاستثمار داخل القلعة البيضاء.

كانت تقارير صحفية مصرية قد أشارت خلال الساعات الماضية إلى أن رونالدو يدرس دخول مجال الاستثمار الرياضي في الزمالك، في حال تأسيس شركة لكرة القدم تابعة للنادي، موضحة أن اتصالاً أولياً جرى بين المدير الرياضي جون إدوارد وممثلي النجم البرتغالي.

ويعيش الزمالك فترة مميزة على المستوى المحلي بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 13 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين عن المصري البورسعيدي أقرب ملاحقيه، فيما يستعد الفريق لمواجهة الإسماعيلي مساء اليوم الخميس ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

رد رسمي

خرج نائب رئيس الزمالك هشام نصر لينفي تماماً وجود أي اتصالات مع رونالدو أو ممثليه بشأن شراء أسهم أو الاستثمار في النادي.

وقال نائب رئيس الزمالك مؤكداً في تصريح لصحيفة "عكاظ": "لم يحدث أي تواصل من جانب رونالدو أو ممثليه مع إدارة الزمالك حتى الآن".

وأوضح بلهجة حازمة: "لا يوجد أي اتصال لا بشكل رسمي ولا ودي".

