آرسنال يستغل تعثر ليفربول ومانشستر سيتي ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي

وفاز آرسنال بهدف سجله كاي هافرتس في الدقائق الأخيرة، ليخطف انتصارًا قاتلا صعد بالغانرز لصدارة البريميرليغ.

وارتكب آرون رامسديل حارس مرمى آرسنال العائد إلى تشكيلة الفريق، خطأ فادحا في الشوط الأول، بينما سجل الفريق الضيف هدفا عن طريق لياندرو تروسار لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وافتتح هافرتس، الذي نزل بديلا، التسجيل من ضربة رأس من مسافة قريبة في الدقيقة 89.