آرسنال يستغل تعثر ليفربول ومانشستر سيتي ويعتلي صدارة الدوري الإنجليزي
اعتلى آرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه 1-صفر على مضيفه برنتفورد، واستغلاله لتعادل مانشستر سيتي وليفربول في وقت سابق اليوم السبت.
وفاز آرسنال بهدف سجله كاي هافرتس في الدقائق الأخيرة، ليخطف انتصارًا قاتلا صعد بالغانرز لصدارة البريميرليغ.
وارتكب آرون رامسديل حارس مرمى آرسنال العائد إلى تشكيلة الفريق، خطأ فادحا في الشوط الأول، بينما سجل الفريق الضيف هدفا عن طريق لياندرو تروسار لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.
وافتتح هافرتس، الذي نزل بديلا، التسجيل من ضربة رأس من مسافة قريبة في الدقيقة 89.
وارتقى آرسنال إلى الصدارة برصيد 30 نقطة من 13 مباراة، بفارق نقطة واحدة أمام سيتي واثنتين أمام ليفربول.
وأصبح هذا الفوز هو التاسع لأرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث مباريات والخسارة في مباراة.
في المقابل، باتت هذه الخسارة هي الخامسة لبرينتفورد في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلها.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: