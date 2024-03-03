مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي
كشفت تقارير إعلامية عن أبرز المواعيد المقترحة لإقامة مباريات كأس السوبر السعودي، المقرر إقامته في أبوظبي يوم الـ8 من أبريل المقبل، حيث تضم البطولة أربعة أندية، وهي: الهلال، والاتحاد، والنصر، والوحدة.
نادي الاتحاد حجز مقعده في تلك البطولة بعدما فاز بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، كما تأهل النصر بعدما حل وصيفًا.
في المقابل، تأهل الهلال بعدما فاز بكأس الملك 2022-2023، وانضم نادي الوحدة بعدما حل كوصيف لكأس الملك.
وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامجه: "خلال الـ48 سيعلن عن اتفاقية إقامة السوبر السعودي في أبوظبي، وهذه عودة لسياسة إقامة البطولة في مدن وعواصم خارج المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "المباريات ستقام خلال آخر يومين في شهر رمضان ثم النهائي يقام بعد عيد الفطر المبارك".
ووفقًا لِما ذكر، تمَّ تحديد يومي الـ8، والـ9 من أبريل موعدًا لمباراتي نصف النهائي بين الاتحاد ضد الوحدة، والنصر ضد الهلال.
وستُقام المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر السعودي يوم الـ12 من أبريل.
وتنظم كأس السوبر السعودي بمشاركة 4 فرق للمرة الثانية على التوالي بعد تغيير نظامها السابق الذي كان يجمع بين بطلي الدوري وكأس الملك، علمًا أن البطولة انطلقت للمرة الأولى عام 2013، وتوج فريق الاتحاد بلقب النسخة الأخيرة التي جرت الموسم الماضي.