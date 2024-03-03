مواعيد مباريات كأس السوبر السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن أبرز المواعيد المقترحة لإقامة مباريات كأس السوبر السعودي، المقرر إقامته في أبوظبي يوم الـ8 من أبريل المقبل، حيث تضم البطولة أربعة أندية، وهي: الهلال، والاتحاد، والنصر، والوحدة.

نادي الاتحاد حجز مقعده في تلك البطولة بعدما فاز بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، كما تأهل النصر بعدما حل وصيفًا.

في المقابل، تأهل الهلال بعدما فاز بكأس الملك 2022-2023، وانضم نادي الوحدة بعدما حل كوصيف لكأس الملك.

وقال الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامجه: "خلال الـ48 سيعلن عن اتفاقية إقامة السوبر السعودي في أبوظبي، وهذه عودة لسياسة إقامة البطولة في مدن وعواصم خارج المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "المباريات ستقام خلال آخر يومين في شهر رمضان ثم النهائي يقام بعد عيد الفطر المبارك".