بيلينغهام يغادر تدريبات ريال مدريد.. وكارفاخال يغيب عن الديربي

انتكاسة كارفاخال

وأكدت الصحيفة أن داني كارفاخال مدافع ريال مدريد سيغيب عن الديربي.

وجاء ذلك بعدما أكدت الاختبارات إصابة كارفاخال اللاعب الأساسي في مركز الظهير الأيمن لريال مدريد، بإصابة عضلية.

ومن حيث المبدأ، سيكون لوكاس فاسكويز مكان كارفاخال في الديربي.

وبات بيلينغهام النجم الأول لريال مدريد بعدما سجل 6 أهداف في أول 6 مباريات مع الميرنغي، بواقع 5 أهداف في 5 مباريات في الليغا، وهدف في مباراة بدوري أبطال أوروبا.

وانتقل بيلينغهام من بروسيا دورتموند لريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو بعقد حتى يونيو 2029.

ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفا على أتلتيكو مدريد على ملعب واندا أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، يوم الأحد، وبعد ذلك يستضيف لاس بالماس.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 15 نقطة من 5 مباريات ويتقدم بنقطتين عن برشلونة حامل لقب الموسم الماضي.