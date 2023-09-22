بيلينغهام يغادر تدريبات ريال مدريد.. وكارفاخال يغيب عن الديربي
اضطر النجم الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد لمغادرة تدريبات الميرنغي، اليوم الجمعة.
وقال الصحفي إيدو أغيري الذي يعمل في برنامج "الشرينغيتو" إن بيلينغهام غادر تدريبات ريال مدريد بسبب مشاكل في المعدة.
وأوضح إيدو أغيري أن بيلينغهام، البالغ من العمر 20 عاما، سيتدرب غدا السبت بشكل طبيعي.
في حين ذكرت صحيفة "ماركا" أن بيلينغهام كان في المدينة الرياضية لريال مدريد "فالديبيباس" لكنه لم يتمكن من المشاركة في المران رغم أن الكادر الطبي للفريق أكد تواجده في تدريبات السبت.
وأكدت "ماركا" أن تواجد بيلينغهام في ديربي الأحد ليس في خطر.
انتكاسة كارفاخال
وأكدت الصحيفة أن داني كارفاخال مدافع ريال مدريد سيغيب عن الديربي.
وجاء ذلك بعدما أكدت الاختبارات إصابة كارفاخال اللاعب الأساسي في مركز الظهير الأيمن لريال مدريد، بإصابة عضلية.
ومن حيث المبدأ، سيكون لوكاس فاسكويز مكان كارفاخال في الديربي.
وبات بيلينغهام النجم الأول لريال مدريد بعدما سجل 6 أهداف في أول 6 مباريات مع الميرنغي، بواقع 5 أهداف في 5 مباريات في الليغا، وهدف في مباراة بدوري أبطال أوروبا.
وانتقل بيلينغهام من بروسيا دورتموند لريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو بعقد حتى يونيو 2029.
ومن المقرر أن يحل ريال مدريد ضيفا على أتلتيكو مدريد على ملعب واندا أتلتيكو مدريد في قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني، يوم الأحد، وبعد ذلك يستضيف لاس بالماس.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 15 نقطة من 5 مباريات ويتقدم بنقطتين عن برشلونة حامل لقب الموسم الماضي.