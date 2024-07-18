تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، في مباراة فريقه التي أقيمت، فجر الخميس، في مواجهة تورونتو إف سي، حيث ظهر وهو يضع قدمه اليمنى داخل جبيرة طبية؛ بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده في نهائي كوبا أمريكا أمام كولومبيا.

وشارك ميسي في فوز الأرجنتين أمام كولومبيا، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بين الطرفين فجر يوم الإثنين الماضي، ليتوج "التانغو" باللقب للمرة الثانية تواليا.

وخرج ميسي مصابا في الدقيقة 64 من الشوط الثاني، بعد أن سقط أرضا، وظهر تورم كبير في القدم اليمنى.

ووفقا لما نشره الموقع الرسمي للنادي الأمريكي، فإن ميسي خضع للعديد من الفحوصات الطبية، وتبيّن أنه يعاني من تورم في أربطة الكاحل الأيمن.

وتواجد ميسي، فجر الخميس، في مباراة فريقه ضد تورونتو، التي انتهت بفوز إنتر ميامي (3-1) ليستعيد الفريق صدارة القسم الشرقي في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وجلس ميسي بجانب زوجته وأطفاله خلال المباراة في ملعب "تشيس ستاديوم" الخاص بإنتر ميامي، وقد تم استبعاده من مباراة تورونتو ولن يلعب في المباراة التالية لإنتر ميامي يوم السبت ضد شيكاغو، بينما يستمر في التعافي من إصابة الكاحل.

ومن المقرر أن تتراوح مدة غياب ميسي عن الملاعب من أسبوعين إلى 4 أسابيع، حسب قدرته على التعافي.

وعلى صعيد المباراة، سجل فريديريكو ريدوندو أول هدفين له في مسيرته في الدوري الأمريكي بالدقيقتين 53 و 59، وأحرز دييغو غوميز في الدقيقة 43، ليقود إنتر ميامي للفوز 3-1 على تورنتو.

بينما سجل ديريك إتيان جونيور هدف تورونتو الوحيد في الدقيقة 80.

واستعاد إنتر ميامي صدارة القسم الشرقي في الدوري الأمريكي برصيد 50 نقطة، بعد الفوز، وذلك بفضل خسارة إف سي سينسيناتي (48 نقطة) أمام شيكاغو فاير بنتيجة 1-0.