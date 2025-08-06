"جحيم على الأرض".. تعليقات صادمة بعد هدف "المغضوب عليه" أمام آرسنال

فجرت خسارة آرسنال الإنجليزي وديًا على يد ضيفه فياريال الإسباني بنتيجة 2-3، اليوم الأربعاء، ردود فعل واسعة بين مشجعي الغانرز.

وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد السويدي فيكتور غيوكريس في قيادة هجوم آرسنال واستبدل بعد مرور 63 دقيقة لمصلحة زميله مارتن أوديغارد ولم يهز الشباك.

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مشاركة غيوكريس لم تكن الحدث الأبرز على عكس التوقعات، فأحاديث جماهير آرسنال عبر مواقع التواصل الاجتماعي تركزت على تسجيل الإيفواري نيكولاس بيبي في مرمى فريقه السابق آرسنال.

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ولعب الجناح الإيفواري صاحب الـ30 عاماً في صفوف آرسنال بعد انضمامه قادماً من ليل الفرنسي في صفقة مدوية بلغت قيمتها 80 مليون يورو، ولكنه لم يقدم المستوى المتوقع ورحل في صيف 2022 إلى نيس الفرنسي معاراً، ثم انتقل مجاناً إلى طرابزون سبور التركي في صيف 2023، قبل رحيله إلى فياريال في صيف 2024.

وسجل بيبي 27 هدفاً خلال 112 مباراة مع آرسنال وقدم 21 تمريرة حاسمة وهو معدل باهت، كما تعرض لانتقادات واسعة طوال فترة لعبه من جماهير الغانرز.

وقوبل بيب بصفارات استهجان من جانب جماهير آرسنال، ولكن اللاعب الإيفواري رفض الاحتفال بتسجيل هدفه في مرمى الغانرز على ملعب "الإمارات".

وتفاعل مشجعو آرسنال مع تألق بيبي عبر منصات التواصل الاجتماعي، فكتب أحد المشجعين عبر منصة إكس: "هذا جحيم على الأرض"، فيما نشر مشجع آخر تغريدة قائلاً: "نيكولاس بيبي عاد ليطاردنا".

وكتب مشجع ثالث: "سمحنا لنيكولاس بيبي بتسجيل هدف في ملعب الإمارات… يا لها من نكتة"، فيما علق مشجع رابع: "نيكولاس بيبي يسجل في الإمارات.. فياريال يتقدم 1-0. نعم، قرأت ذلك بشكل صحيح. نحن في 2025".