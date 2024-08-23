قال هانز فليك مدرب برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة إن النادي يأمل أن يكون لاعبه الجديد داني أولمو متاحا ضد أتليتك بلباو في خضم مشكلة تسجيل عقد لاعب خط الوسط لدى رابطة الدوري؛ بسبب انتهاك النادي الكتالوني لقواعد اللعب المالي النظيف.

ويستضيف برشلونة بلباو غدا السبت بعد الفوز 2-1 على فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري.

ورحل لاعب خط الوسط الألماني إيلكاي غندوغان، أحد أعلى اللاعبين أجرا في النادي، اليوم ليعود مجددا إلى مانشستر سيتي، مما قد يفتح الباب أمام تسجيل عقد أولمو.

وقال فليك للصحفيين: "تسجيل العقد ليس عملي، لقد عملنا بشكل جيد هذا الأسبوع، أولمو جاهز للعب، وأتمنى أن يكون مع الفريق، سيكون ذلك إيجابيا جدا لنا".

وأضاف: "لقد كان مذهلا في التدريبات، ومن المهم الاعتماد عليه في أسرع وقت ممكن".

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ويفتقد فريق المدرب فليك لخدمات بيدري، وجابي، ورونالد أراوخو، وفرينكي دي يونغ بسبب الإصابة، لكن سيستعيد لاعب الوسط فيرمين لوبيز الذي انضم مجددا إلى التشكيلة بعد الفوز ببطولة أوروبا والميدالية الذهبية الأولمبية مع إسبانيا.

وقال فليك: "مما أراه سيكون مستعدا للعب. كان من المهم أن يستريح بعد خوض بطولتين".

وسُئل فليك عن الخطر الذي يشكله نيكو وليامز مهاجم بلباو، الذي تألق خلال فوز إسبانيا ببطولة أوروبا إلى جانب الأمين جمال مهاجم برشلونة.

وقال الألماني "التحدث عن لاعب من الفريق المنافس ليس عملي. بلباو فريق قوي للغاية من الناحية البدنية ولديه مدرب عظيم. ستكون مباراة صعبة".