حرصت التايوانية تشين نين تشين على الميدالية البرونزية في منافسات الملاكمة بأولمبياد باريس 2024، على الاحتفال مع البطلة الجزائرية إيمان خليف احتفالًا رائعًا، عقب نهاية المنافسات، مساء الجمعة.

وفازت إيمان خليف على الصينية يانغ ليو لتحصد الميدالية الذهبية في الملاكمة لوزن الوسط (تحت 66 كيلوغرامًا) في دورة الألعاب الأولمبية.

وحصلت كل من التايلاندية تانتام سوانابينغ، والتايوانية تشين نين تشين على الميدالية البرونزية.

وعقب النزال تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو رائعًا للبطلة إيمان خليف، وتشين نين، وهما تحتفلان على الطريقة الخاصة للنجمة الجزائرية، والتي تميزت باحتفالتها الرائعة خلال منافسات الأولمبياد.

وكانت إيمان خليف واجهت سيلًا من خطابات التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حملة تشكك بهويتها الجنسية، وفي ردها على الجدل الدائر، قالت إيمان في المؤتمر الصحفي: "أنا امرأة مثل أي امرأة، ولدت امرأة وعشت امرأة، ولكن يوجد أعداء للنجاح لا يستطيعون تقبل نجاحي".

وباتت خليف أول امرأة جزائرية تحرز ميدالية أولمبية في الملاكمة، وأول ملاكم أو ملاكمة من بلادها تحصد الذهبية منذ حسين سلطاني في أتلانتا 1996، بإجماع الحكام.