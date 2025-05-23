"الرجل الغامض" يقرب كريستيانو رونالدو من الوداد المغربي

ارتبط اسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، مؤخرا بالرحيل إلى الوداد المغربي للاستعانة بخدماته في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وينتهي عقد رونالدو مع النصر بنهاية الموسم الحالي، ولكن خطوة مشاركته في كأس العالم للأندية قد تتحقق بفترة إعارة مؤقتة خلال مدة البطولة وهو ما تسمح به لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأثار نادي الوداد جدلاً واسعاً بعدما نشر تغريدة بها علم البرتغال مع إشارة "التحميل" كرسالة حول اقتراب الفريق من حسم صفقة من البرتغال وسط تكهنات بإعلان مشاركة رونالدو مع الوداد في مونديال الأندية.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن بعض التفاصيل الخاصة بعرض الوداد للاستعانة بخدمات كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية.

وأكدت الصحيفة أن "رجل غامض" يقف خلف هذه المفاوضات المكثفة وهو رجل أعمال إسباني يرتبط بعلاقات قوية للغاية مع رونالدو وأيضاً لديه اتصالات مع نادي الوداد وهو صاحب الفكرة الخاصة بارتداء "الدون قميص الفريق المغربي.

وأوضحت أن الوداد لا يملك القدرة المالية لدفع راتب رونالدو ولكن المقترح المالي لمشاركة اللاعب البرتغالي لن يكون ضخماً كما يتصور البعض للاستعانة به في كأس العالم فقط.

وارتبط اسم رونالدو مؤخراً بالرحيل إلى الدوري البرازيلي مع أنباء حول اهتمام كبير من نادي بوتافوغو للحصول على خدماته بجانب مفاوضات من نادي النصر لتجديد عقد اللاعب صاحب الـ 40 عاماً.

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ويلعب الوداد في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم للأندية بجانب يوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي الإنجليزي والعين الإماراتي.