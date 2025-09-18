رغم رحيل إيزاك.. لماذا يخشى برشلونة مواجهة نيوكاسل؟

يحل برشلونة الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم الخميس، في الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ورغم أن نيوكاسل يونايتد رحل عن صفوفه أبرز نجومه السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم الفريق إلى ليفربول الإنجليزي، فإن برشلونة يخشى هذه المواجهة المرتقبة لعدة أسباب نرصدها في السطور القادمة:

نيوكاسل.. ومباراة للمتعة

يدخل نيوكاسل يونايتد الإنجليزي منافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بحثًا عن استكمال مشواره في البطولة القارية.

نيوكاسل يونايتد سيخوض مباراة للمتعة على أرضه ووسط جماهيره ولن يكون تحت ضغط، خاصة أن الجميع يترقب انطلاقة برشلونة في النسخة الحالية بدوري الأبطال.

ويعود برشلونة لزيارة ملعب نيوكاسل يونايتد بعد 22 عامًا كاملة منذ آخر لقاء يوم الـ19 من مارس 2003 وفاز وقتها الفريق الإسباني بثنائية دون رد.

عناصر مميزة

يملك نيوكاسل يونايتد بين صفوفه عناصر مميزة وهو ما يدفع الفريق الإنجليزي لتقديم عرض قوي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ويعتمد نيوكاسل على بعض نجومه على رأسهم برونو غيماريش لاعب الوسط بجانب الجناح أنطوني غوردون واللاعب المميز ساندرو تونالي بخلاف أنطوني إيلانغا.

ويعول نيوكاسل على قدرات مدربه إيدي هاو صاحب الـ 47 عامًا والذي حقق نتائج طيبة في الموسم الماضي.

غياب لامين يامال

يعاني برشلونة غياب أبرز نجومه لامين يامال الجناح الأيمن وهو ما يعد ضربة موجعة للفريق الكتالوني.

لامين يامال اشتكى من آلام عضلية بعد مشاركته في التوقف الدولي، وغاب عن مباراة فالنسيا الأخيرة بالدوري الإسباني وفاز بها برشلونة بستة أهداف نظيفة.

ولكن أجواء دوري الأبطال تبدو مختلفة وتحتاج إلى مجهود مضاعف من جانب لاعبي برشلونة من أجل اقتناص النقاط الثلاث.