كريم بنزيما يرفض الاحتفال بهدف التعادل للاتحاد في شباك الترجي (فيديو)

ويلعب الاتحاد ضد الترجي السوم الخميس ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم بجانبهما كل من تضم الشرطة العراقي، والصفاقسي التونسي.

وخلال مباراة الاتحاد ضد الترجي، تقدم أسامة بوقرة لنادي الترجي في الدقيقة 26 من تسديدة رائعة.

ونجح الاتحاد في التعادل سريعًا عن طريق عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 36، من أسيست بنزيما.

وعقب الهدف رفض بنزيما الاحتفال، وتوجه إلى منتصف الملعب وطالب الجماهير بمواصلة التشجيع.