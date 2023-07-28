كريم بنزيما يرفض الاحتفال بهدف التعادل للاتحاد في شباك الترجي (فيديو)
رفض الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد السعودي، الاحتفال بهدف تعادل فريقه في شباك الترجي خلال مباراة الفريقين في بطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم.
ويلعب الاتحاد ضد الترجي السوم الخميس ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم بجانبهما كل من تضم الشرطة العراقي، والصفاقسي التونسي.
وخلال مباراة الاتحاد ضد الترجي، تقدم أسامة بوقرة لنادي الترجي في الدقيقة 26 من تسديدة رائعة.
ونجح الاتحاد في التعادل سريعًا عن طريق عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 36، من أسيست بنزيما.
وعقب الهدف رفض بنزيما الاحتفال، وتوجه إلى منتصف الملعب وطالب الجماهير بمواصلة التشجيع.
يذكر أن الشرطة العراقي على الصفاقسي التونسي 1-0 اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى.
وتصدر الشرطة، المتوج بدوري الأضواء في بلاده، المجموعة الأولى في انتظار مواجهة الترجي مع الاتحاد السعودي.