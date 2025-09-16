ملك إسبانيا يندد بـ"معاناة تفوق الوصف لمئات آلاف الأبرياء" في غزة

إدارة الاتحاد السعودي تتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل لوران بلان

لوران بلان مدرب الاتحاد السعوديالمصدر: حساب الاتحاد السعودي على إكس
سلمان العنزي
أفادت تقارير إخبارية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة فهد سندي اتخذت قرارًا حاسمًا، بشأن مستقبل الفرنسي لوران بلان، المدير الفني للفريق، خلال الفترة المقبلة.

ويواجه بلان مؤخرًا انتقادات حادة، خاصة بعد تعرض "العميد" للهزيمة أمام الوحدة الإماراتي، مساء الاثنين، في المباراة التي جمعتهما، في إطار الجولة الأولى من منافسات مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة للموسم 2025-2026.

وبحسب ما ذكره الإعلامي محمد البكيري عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن إدارة "العميد" قررت منح المدرب الفرنسي الثقة الكاملة في الأربع جولات المقبلة، وعدم التطرق لأمر إقالته خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن المسؤولين بالاتحاد أكدوا للمدرب الذي قاد الفريق الموسم الماضي، للتتويج ببطولتي الدوري السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، أنه لن يكون هناك نقاش بشأن إقالته قبل فترة التوقف الدولي القادمة في شهر أكتوبر، حيث سيتم بعدها تقييم المرحلة من جوانبها كافة، وحينها سيتم تقرير مصلحة الفريق من الناحية الفنية، بإقالة أو استمرار المدرب.

 

 

ومنذ بداية الموسم يطالب الكثير من المشجعين والإعلاميين بإقالة فورية للمدرب الفرنسي من منصبه بعد نتائج وأداء الفريق المخيبين للآمال، حيث خسر الفريق نصف نهائي كأس السوبر وغادر المسابقة مبكرًا أيضًا.

ويستعد الاتحاد، لمواجهة نظيره النجمة، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

