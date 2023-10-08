بوكيتينو يلوم مدرب إنجلترا بعد استبعاده سترلينغ من قائمته الأخيرة

ولم يضم مدرب إنجلترا سترلينغ، البالغ 28 عامًا، للتشكيلة الأخيرة للفريق استعدادًا لمباراة المنتخب الودية أمام أستراليا قبل مواجهة إيطاليا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال بوكيتينو: "قدَّم أداءً جيدًا، وشارك في صنع جميع الأهداف وأنا سعيد للغاية به وبالفريق.. كان الفريق جيدًا وأداؤه رائعًا ويستحقون كل التقدير.

"أعتقد أن لاعبًا يتمتع بخبرته يعرف أنه بحاجة إلى الأداء وأن يظهر لمدرب المنتخب الوطني أنه كان مخطِئًا في قراره.. بالأداء وتسجيل الأهداف فقط سيثبت جدارته بالانضمام (للمنتخب)".