بوكيتينو يلوم مدرب إنجلترا بعد استبعاده سترلينغ من قائمته الأخيرة
أكد ماوريسيو بوكيتينو، مدرب تشيلسي، أن لاعب فريقه رحيم سترلينغ سيثبت لغاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب الإنجليزي، أنه ارتكب خطأ باستبعاده من التشكيلة الجديدة للفريق بعد أدائه المتميز أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحقق النادي المنتمي إلى غرب لندن فوزين متتاليين للمرة الأولى منذ مارس بعد الانتفاضة أمام بيرنلي، الصاعد حديثا، والفوز 4-1 أمس السبت ليرفع رصيده إلى 11 نقطة.
وشارك سترلينغ في تهيئة فرص أهداف تشيلسي الأربعة على ملعب تيرف مور وأحرز الهدف الثالث.
ولم يضم مدرب إنجلترا سترلينغ، البالغ 28 عامًا، للتشكيلة الأخيرة للفريق استعدادًا لمباراة المنتخب الودية أمام أستراليا قبل مواجهة إيطاليا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 في وقت لاحق هذا الشهر.
وقال بوكيتينو: "قدَّم أداءً جيدًا، وشارك في صنع جميع الأهداف وأنا سعيد للغاية به وبالفريق.. كان الفريق جيدًا وأداؤه رائعًا ويستحقون كل التقدير.
"أعتقد أن لاعبًا يتمتع بخبرته يعرف أنه بحاجة إلى الأداء وأن يظهر لمدرب المنتخب الوطني أنه كان مخطِئًا في قراره.. بالأداء وتسجيل الأهداف فقط سيثبت جدارته بالانضمام (للمنتخب)".
وأحرز سترلينغ، الذي بدأ مسيرته الدولية في 2012، 20 هدفًا خلال 82 مباراة خاضها مع منتخب إنجلترا، لكنه غاب عن تشكيلة المنتخب منذ الخروج من دور الثمانية بكأس العالم التي أقيمت في قطر العام الماضي.