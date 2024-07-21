يترقب جمهور الزمالك المصري حسم إدارة النادي صفقات جديدة بعد الاتفاق على تسوية مستحقات لاعبه السابق المغربي خالد بوطيب والاقتراب من حل أزمة إيقاف القيد.

ويسعى الزمالك لحسم مستقبل بعض اللاعبين قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل بعد إعلان رحيل محمود علاء مدافع الفريق بفسخ عقده بالتراضي.

واستغنى الزمالك أيضًا عن مدافعه الفلسطيني ياسر حمد بشكل رسمي بعد تجربة قصيرة.

وتسرد "إرم نيوز" أبرز المهددين بالرحيل عن الزمالك في الموسم الجديد:

عواد وروقا

ما زال الغموض يحيط بمستقبل حارس المرمى محمد عواد ولاعب الوسط محمد أشرف "روقا" في ظل عدم تجديد تعاقد الثنائي مع الفريق، والذي ينتهي بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي.

وتدور خلافات مالية بين مسؤولي الزمالك ومحمد عواد بشأن قيمة راتبه السنوي وهو ما قد يدفع الحارس للمغادرة حال وصول عرض مناسب له.

ولم يتفاوض الزمالك لتجديد عقد لاعب الوسط روقا والذي ينتهي أيضًا بنهاية الموسم الحالي.

إبراهيما نداي وسامسون

اقترب الثنائي السنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا من الرحيل عن أسوار نادي الزمالك.

ولم يقدم الثنائي المستويات المأمولة وهو ما يهدد استمرارهما مع الفريق الأبيض.

ويتفاوض مسؤولو الزمالك حول بعض المستحقات المالية المتأخرة للثنائي وتسويتها قبل إنهاء التعاقد بالتراضي.

ناصر منسي

اقترب أيضًا ناصر منسي مهاجم الفريق من الرحيل عن القلعة البيضاء خاصة أنه لم يستطع إقناع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه غوميز.

وبدأت الترشيحات لضم مهاجم مصري جديد في الموسم المقبل على حساب ناصر منسي الذي ارتبط اسمه بالعودة إلى ناديه السابق البنك الأهلي.

مهاب ياسر ومحمد عاطف

رغم انضمام الثنائي مهاب ياسر ومحمد عاطف خلال شهر يناير الماضي، إلا أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة غوميز لم يقتنع بالثنائي بشكل كبير.

وتدور أصوات داخل أروقة القلعة البيضاء تطالب بالاستغناء عن الثنائي على سبيل الإعارة للحصول على فرصة أكبر للمشاركة مع الفريق الأبيض مستقبلًا بعد نهاية تجربة الإعارة.