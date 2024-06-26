الاتحاد السعودي يبدأ تصحيح المسار بصفقة رباعية

وتسعى إدارة لؤي ناظر بكل قوة لإعادة ترتيب الأمور وتصحيح المسار قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل خاصة أن جماهير الاتحاد عاشت موسمًا صعبًا.

وخرج الاتحاد بدون تحقيق أي ألقاب في الموسم الماضي كما فقد لقب الدوري السعودي واحتل المركز الخامس ليبتعد عن المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية.