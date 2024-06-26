الاتحاد السعودي يبدأ تصحيح المسار بصفقة رباعية
بدأت إدارة نادي الاتحاد السعودي تصحيح مسار الفريق في الموسم المقبل بخطوات سريعة.
وفاز لؤي ناظر مؤخرًا بمقعد رئاسة نادي الاتحاد السعودي بالتزكية في الانتخابات الأخيرة.
وتسعى إدارة لؤي ناظر بكل قوة لإعادة ترتيب الأمور وتصحيح المسار قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل خاصة أن جماهير الاتحاد عاشت موسمًا صعبًا.
وخرج الاتحاد بدون تحقيق أي ألقاب في الموسم الماضي كما فقد لقب الدوري السعودي واحتل المركز الخامس ليبتعد عن المشاركة في بطولة النخبة الآسيوية.
وقال مشعل السفاعي ، وكيل اللاعبين ، عبر حسابه بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي إن إدارة نادي الاتحاد ستوقع عقودا احترافية مع 4 لاعبين جدد.
وأضاف السفاعي:" هذا الرباعي سيكون من المواهب المقبلة في سماء الكرة السعودية".
ولم يكشف الوكيل عن أسماء الرباعي المرشح للانتقال للاتحاد، ولكنه وجه الشكر لإدارة النادي بسبب الاحترافية الكبيرة التي تعاملت بها في إدارة هذا الملف.
وكان الاتحاد قد أعلن مع نهاية الموسم الماضي الاستغناء عن خدمات الثنائي البرازيلي مارسيلو غروهي حارس المرمى ورومارينهو.