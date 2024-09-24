أخطاء غبية ورد على الإقالة.. تصريحات نارية من مدرب الأهلي السعودي

أطلق الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، تصريحات نارية بعد خسارة فريقه أمام الجندل مساء الاثنين وتوديعه منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتلقى الأهلي الهزيمة بنتيجة 1-2 أمام الجندل ليودع البطولة من دور الـ32 ما فجر غضب جماهير الفريق.

وقال يايسله في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "النتيجة كارثية بكل المقاييس، للأسف دفعنا ثمن أخطاء غبية وساذجة".

وأضاف "ارتكبنا خطأين ساذجين في الشوط الأول سجل منهما الجندل الثنائية، ولم نستطع العودة إلى المباراة في الشوط الثاني رغم أننا سجلنا هدفًا".

وتابع "الجندل فريق محترم، وتابعت مبارياته جيدًا، وتوقعت أن يلعب بأسلوب دفاعي، ولكنه اعتمد على الهجمات السريعة في الشوط الأول واستغلها ببراعة".

وواصل "لعبنا مباراة ضمك الماضية بالدوري بنفس الأسلوب، ونجحنا في تسجيل 4 أهداف، ولكننا ما زلنا ندفع ثمن بعض الأخطاء الدفاعية".

وعن احتمالية صدور قرار بإقالته من منصبه، أكد يايسله أنه مدرب محترف وراضٍ تمامًا عما قدمه مع الأهلي والجميع داخل النادي يعلم حجم الجهد الذي يبذله في التدريبات والمباريات.

وأضاف "لا أخشى الإقالة، وأتفهم غضب المشجعين وإطلاق صافرات الاستهجان ضدنا، وأقدم اعتذاري لجماهير الفريق".