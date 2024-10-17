بشرى سارة للزمالك قبل السوبر المصري

أعلن عمرو الأدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مفاجأة سارة لجماهير فريقه، تخص أزمة القيد التي تعرض لها الفريق الأول في الفترة الأخيرة، قبل أيام قليلة من مباراة الفريق في السوبر المصري أمام بيراميدز.

نادي الزمالك سيلعب في نصف نهائي بطولة السوبر المصري ضد بيراميدز يوم الأحد القادم، في مدينة أبو ظبي.

وكان الزمالك بصدد العقاب بحرمانه من التعاقد وإيقاف القيد؛ بسبب عدم دفع مستحقات الغاني بنجامين أتشيمبونج.

وحصل أتشيمبونج على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمبلغ 172 ألف دولار من الزمالك، وفي حالة تأخر الفريق الأبيض عن الدفع، سيتم حرمانه من القيد.

وأعلن الأدهم إنهاء أزمة مستحقات اللاعب أتشيمبونج وإغلاق ملف القضية.

ونشر الأدهم تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" قال فيها: "الحمد لله. قام النادي بسداد كامل مستحقات اللاعب بنجامين أتشيمبونج وتم إغلاق ملف القضية بالكامل.. عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.. عاش الزمالك بطل أبطال أفريقيا".

وكان مجلس إدارة الزمالك قد نجح في نهاية الموسم الماضي في رفع حظر القيد، بعد سداد مستحقات المغربي خالد بو طيب، التي تسببت بحرمان الزمالك من التعاقدات.

وضم الزمالك في سوق الانتقالات الصيفي الجاري في مصر كلًّا من المغربي محمود بنتايك ومحمد حمدي والفلسطيني عمر فرج والبولندي كونراد ميشالاك، وتحت السن الثنائي جيفرسون كوستا من غينيا بيساو والسنغالي سيدي ندياي.