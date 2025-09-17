بعد بدء مفاوضات تجديد عقده.. أحمد عبد القادر يصدم الأهلي المصري

وجَّه أحمد عبد القادر، نجم الأهلي المصري، صدمة إلى مسؤولي الفريق الأحمر خلال الجلسة التي جمعته مؤخرًا مع الإدارة من أجل العمل على تجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ويحق لأحمد عبد القادر التفاوض مع أي ناد يريد في يناير المقبل، في ظل تبقي موسم وحيد في عقده، إذ إن اللاعب كان خارج حسابات الفريق طوال الفترة الماضية، في ظل إصرار المدرب السابق الإسباني خوسيه ريبيرو على عدم الاعتماد عليه، وهو ما جعل اللاعب يتدرب بشكل منفرد في صالة الألعاب الرياضية.

أخبار ذات علاقة مدير أعمال فرناندو سانتوس لـ "إرم نيوز": هناك جلسة مع الأهلي المصري ولكن

وحاول عبد القادر خلال الميركاتو الصيفي الأخير أن يحصل على موافقة الأهلي بفسخ تعاقده والرحيل، حيث كان هدفًا قويًّا لنادي الزمالك، ولكن الإدارة رفضت وأصرت على بقائه.

ومع رحيل خوسيه ريبيرو، عاد عبد القادر للتدريبات مع الفريق الأول تحت قيادة المدرب المؤقت، عماد النحاس، إذ ذكرت التقارير أنه سيعمل على الاعتماد على عبد القادر لِما يمتلكه اللاعب من إمكانيات رائعة والاستفادة من قدراته لدعم الفريق، في ظل الأزمة التي يعيشها حاليًّا بالتفريط في النقاط، ووصول الفريق الأحمر للمركز الـ15.

أخبار ذات علاقة تحدث بفوقية وتعالٍ.. الأهلي المصري يصرف النظر عن مدرب مانشستر سيتي الأسبق

وسعت الإدارة للتجديد مع اللاعب، وعَقَد محمد يوسف، المدير الرياضي، جلسة معه لمعرفة طلباته، ولكن عبد القادر صدم الإدارة بطلبه 70 مليون جنيه مصري من أجل التجديد والاستمرار بقميص الأهلي، وهو مبلغ يراه النادي تعجيزيًّا ولا يمكن تقديمه للاعب.

وانتهت إعارة أحمد عبد القادر لنادي قطر القطري في الموسم الماضي ليعود إلى الأهلي من جديد، ويبدو من الأزمة الأخيرة أن رحيل اللاعب عن صفوف النادي في الموسم المقبل باتت وشيكة.

ويلعب الأهلي مع سيراميكا كليوباترا مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.