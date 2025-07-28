رمضان صبحي جديد.. بيراميدز يرعب الأهلي بعرض تاريخي لنجم الفريق (فيديو)

كشفت تقارير إعلامية عن وجود صراع جديد سيطفو قريبًا على السطح بين ناديي الأهلي وبيراميدز بسبب أحد اللاعبين الذي يسعى الفريق "السماوي" لضمه على طريقة رمضان صبحي.

وكان رمضان صبحي لاعبًا ضمن صفوف الأهلي، وسعت إدارته لتوقيع عقد جديد معه قبل أن يماطل اللاعب، ليتفاجأ الجميع بانضمامه إلى بيراميدز في صفقة مدوية تسببت في أزمة وقتها بين الناديين.

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ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "الحياة" المصرية، فإن "الصراع ما بين الأهلي وبيراميدز لم يعد داخل الملعب فقط، ولكن تحول إلى خارجه، ونحن نتحدث عن النجم المالي أليو ديانج، الذي يتبقى في عقده موسم واحد، ومحمد يوسف، المدير الرياضي للقلعة الحمراء، جلس معه للتفاوض على تمديد عقده لمدة موسمين مقبلين، ولكن اللاعب رفض وطالبهم بالصبر".

وأضاف التقرير: "جاء رفض ديانج لتمديد عقده مع الأهلي بسبب تلقيه عرضًا قويًّا من بيراميدز بقيمة 2 مليون دولار، وهو عرض هدفه إيقاف تمديد عقده مع الفريق الأحمر وانتظار انتهاء عقده والتوقيع معه بصفقة انتقال حر، وما يحدث هو أمر مشروع بين الأندية، وهي لعبة تجعل اللاعبين يفقدون التركيز بسبب الإغراءات المالية القوية".

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ويسعى الأهلي إلى تجديد عقد ديانج خلال الفترة الحالية، حيث ينتهي تعاقده مع نهاية الموسم الجاري، ويرغب اللاعب في تجديد تعاقده ولكنه يخشى من عدم المشاركة بصفة أساسية وهو ما يجعله مترددًا في حسم تجديد عقده لحين التأكد من موقفه.

وينتهي عقد ديانج مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناد في يناير المقبل.

ويستهل بيراميدز مشواره في الدوري المصري بمواجهة وادي دجلة في الجولة الأولى، في مهمة يتطلع فيها الفريق للانطلاق بقوة نحو المنافسة على اللقب المحلي، بينما يلاقي الأهلي نظيره مودرن سبورت.

ويشارك 21 فريقًا في موسم 2025-2026 من الدوري المصري.

وسيتم تقسيم الدور الثاني على مجموعتين، إذ تضم الأولى المتنافسين على اللقب بينما الثانية تضم المتنافسين على الهبوط.