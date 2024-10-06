تشيلسي يفقد نجميه أمام ليفربول

تأكد غياب لاعبين من تشيلسي في الجولة القادمة للدوري الإنجليزي، والتي ستكون أمام ليفربول، وذلك بعد تعادله أمام نوتنغهام فورست.

وانتزع نوتنغهام فورست بعشرة لاعبين التعادل 1-1 مع مضيفه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد، بعدما قدم أداء دفاعيا قويا.

وأنهى نوتنغهام المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد وارد براوس؛ بعدما أمسك الكرة بيده على الأرض ليمنع نيكولاس جاكسون من الانطلاق نحو المرمى وحصل على البطاقة الصفراء الثانية.

وتسبب وليامز في مواجهة على جانب الملعب بعد تدخله على مارك كوكوريا الذي بدا عليه الألم الشديد في المنطقة الفنية حيث أسقط مدربه إنزو ماريسكا.

وهرع لاعبو الفريقين والبدلاء إلى المنطقة واشتبكوا.

وبسبب الشجار والتوقف الطويل بعد إصابة مورجان جيبس وايت، احتسب الحكم كريستوفر كفاناج 13 دقيقة وقتا بدل ضائع.

وتأكد غياب ويسلي فوفانا، ومارك كوكوريا عن صفوف تشيلسي في مواجهة ليفربول القادمة بسبب تراكم البطاقات بعد حصولهما على الكارت الأصفر في مباراة اليوم.

ويلتقي تشيلسي نظيره ليفربول في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم الأحد 20 أكتوبر الجاري على ملعب أنفيلد.

وسيدخل ليفربول فترة التوقف الدولي وهو في صدارة الترتيب بعد فوزه 1-0 على كريستال بالاس يوم السبت.

فيما يدخل تشيلسي المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 14 نقطة.