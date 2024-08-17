وجه لؤي مشعبي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، الأخبار المفرحة لجماهير فريقه باقتراب ضم مزيد من الصفقات خلال الميركاتو الحالي.

وتعاقد الاتحاد، مع 3 صفقات أجنبية، حتى الآن، بعد خروج أحمد حجازي والبرازيليين مارسيلو غروهي ورومارينيو دا سيلفا، في حين تضم قائمة الفريق الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي والبرازيلي فابينيو والإيطالي لويس فيليبي والبرتغالي غوتا.

وحسم الاتحاد، تعاقده مع الثلاثي الجزائري حسام عوار قادمًا من روما، والفرنسي موسى ديابي من أستون فيلا والحارس الصربي رايكوفيتش من ريال مايوركا.

ووجه أحد المشجعين سؤالًا إلى مشعبي خلال مباراة الاتحاد الودية أمام القادسية، مساء الجمعة، عن عدد الصفقات المنتظرة للفريق في الميركاتو الجاري، ليشير إليه رئيس الاتحاد بالرقم "3".

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد كلفت مشعبي برئاسة شركة الاتحاد غير الربحية، وذلك عقب استقالة لؤي ناظر من منصبه بعد أيام قليلة من "تزكيته" من الجمعية العمومية للنادي.

وأنهى "العميد" تحضيراته للموسم الجديد بالتعادل الإيجابي مع القادسية 1-1.

يذكر أن الاتحاد سيفتتح مشواره في الدوري السعودي للمحترفين بالموسم الجديد 2024-2025، بمواجهة الخلود في الجولة الأولى، يوم 24 من الشهر الجاري.