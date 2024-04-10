نجم مانشستر يونايتد السابق يصعق تين هاغ من جديد

عاد نجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق ريو فيرديناند ليهاجم المدرب إريك تين هاغ محملاً إياه مسؤولية المستوى المتدني خلال الموسم الجاري مع الشياطين الحمر.

ويحتل المان يونايتد المركز السادس حتى الجولة 32 من الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة بعدما عجز عن الفوز في آخر 3 مباريات من المسابقة بالتعادل مع برنتفورد وليفربول (1 ـ 1) و (2 ـ 2) والخسارة أمام تشيلسي (4 ـ 3).

وفي معرض حديثه عن أداء فريقه السابق خلال الموسم الحالي، ألقى فرديناند القائد السابق للشياطين الحمر بالمسؤولية على تين هاغ قائلاً إن "قلت بعد المباراة (ليفربول) إنه إذا كانت كرة القدم التي ينتهجها تين هاغ "انتحارية"، فإن عدم السيطرة على المباراة هو ما يبعث على القلق حقًا، لقد فهم تين هاغ ذلك وقام بعمل جيد، لكن هناك أشياء كثيرة لا تسير مثلما نريد."

وفي المقطع الذي نشره على موقع "يوتوب"، هاجم فرديناند أسلوب لعب مانشستر يونايتد تحت قيادة المدرب الهولندي، قائلاً: "يمكن إرجاع تدني المستوى والنتائج إلى الإصابات، لدينا الكثير من الإصابات، لكن الكثير من الفرق تعاني من إصابات وتستمر في لعب أسلوب كرة القدم الذي تريده، وهنا يكمن الفرق بين مدرب يجد الحلول لمعضلة الإصابات وبين آخر يعجز عن ذلك."