ليفربول يحسم موقفه من بيع لويس دياز لبرشلونة

وتلقى لويس دياز عدة عروض للرحيل عن ليفربول، أبرزها من نادي برشلونة الإسباني، الذي يسعى للتعاقد معه.

ونشرت شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية تقريرًا قالت فيه إن آرني سلوت، مدرب ليفربول الجديد، أبلغ إدارة النادي بعدم ممانعته في رحيل دياز هذا الصيف.

وأوضحت: "سلوت لن يقف في طريق دياز، ولكنه اشترط على الإدارة تعويض رحيله بلاعب قوي".

وتابعت: "إذا كان سعر بيع دياز يسمح للنادي بالحصول على بديل بالمستوى نفسه، فستتم الموافقة على رحيله فورًا".

وبالفعل، بدأت إدارة ليفربول في التفاوض مع الإسباني نيكو ويليامز جناح أتليتك بيلباو، تمهيدًا لضمه حال رحيل دياز.