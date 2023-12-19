عبد الإله المالكي يرد على تقارير تمرده ضد جيسوس
ردّ عبد الإله المالكي، لاعب نادي الهلال، على التقارير التي انتشرت وأشارت إلى تمرده ضد خورخي جيسوس مدرب الفريق.
وأذاع برنامج "برا 18" تفاصيل أزمة عبد الإله المالكي مع جيسوس، إذ أكد أن لاعب الوسط رفض المشاركة في آخر الدقائق بمباراة التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين، ما دفع المدرب لاستبعاده.
وكتب المالكي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي قائلا: "نشأنا على المهنية، وعليها ننتهي. لا صحّة لما تم تداوله مؤخرًا؛ قرارات المدرب محل احترام دائم".
وأضاف: "عبدالإله رهن إشارته وفي خدمة الهلال".
يذكر أن عبد الإله المالكي عاد إلى صفوف الهلال بعد غياب طويل إثر تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
وتعرض المالكي لإصابتين بقطع في الرباط الصليبي، الأولى كانت أثناء مشاركته مع المنتخب السعودي أمام المنتخب الأسترالي ضمن تصفيات كأس العالم التي جمعت المنتخبين في فبراير 2022، قبل أن يعود للمشاركة في المباريات اعتباراً من سبتمبر من العام نفسه.