عبد الإله المالكي يرد على تقارير تمرده ضد جيسوس

وأذاع برنامج "برا 18" تفاصيل أزمة عبد الإله المالكي مع جيسوس، إذ أكد أن لاعب الوسط رفض المشاركة في آخر الدقائق بمباراة التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين، ما دفع المدرب لاستبعاده.

وكتب المالكي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي قائلا: "نشأنا على المهنية، وعليها ننتهي. لا صحّة لما تم تداوله مؤخرًا؛ قرارات المدرب محل احترام دائم".

وأضاف: "عبدالإله رهن إشارته وفي خدمة الهلال".