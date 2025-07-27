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رياضة

أول الراحلين عن النصر السعودي

أول الراحلين عن النصر السعودي
إيمريك لابورتالمصدر: حساب النصر السعودي على منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
27 يوليو 2025، 11:45 م

اقترب الإسباني إيمريك لابورت من مغادرة نادي النصر السعودي، ليصبح أول الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد توصله لاتفاق نهائي مع ناديه السابق أتليتك بلباو.

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المدافع الإسباني انضم إلى النصر في صيف 2023، ضمن صفقات بارزة أبرزها التعاقد مع كريستيانو رونالدو. 

وشارك لابورت في 69 مباراة بقميص النصر، سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفًا واحدًا، وشكل ركيزة أساسية في خط الدفاع.

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أول الراحلين عن النصر

سيكون إيمريك لابورت أول لاعب أجنبي يرحل عن النصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد خروجه من خطط المدرب جورجي جيسوسز

وكشفت مصادر أن لابورت أنهى كافة إجراءات رحيله عن النصر، ووقّع رسميًا عقود انضمامه إلى بلباو.

وسيعود لابورت إلى صفوف النادي الذي انطلقت منه مسيرته الاحترافية قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، منه إلى النصر.

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