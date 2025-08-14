قنوات "ثمانية" تزف أخبارًا سارة قبل السوبر السعودي

زفّت قنوات "ثمانية"، الناقل الحصري لبطولات الرياضة السعودية لمدة ست سنوات، بشرى سارة للجماهير قبل انطلاق منافسات كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ يوم الـ19 من أغسطس الجاري.

وأعلنت قنوات "ثمانية" مساء الأربعاء عن إطلاق تطبيقها الجديد عبر متاجر الهواتف الذكية، معلّقة عبر حسابها على منصة "إكس": "البطولات السعودية بتجربة جديدة".

وأوضحت أن التطبيق سيجمع بين نقل المباريات والبرامج الرياضية، بالإضافة إلى مكتبة متنوعة من العروض الترفيهية.

وبحسب ما كشفت القناة، فإنها ستوفر بثًا مجانيًّا عالي الجودة لجميع مباريات السوبر السعودي، ودوري روشن، وكأس الملك، ودوري يلو هذا الموسم، حصريًّا عبر تطبيقها وقنواتها الفضائية على قمري عرب سات ونايل سات، إضافةً إلى تطبيق "جاكو".

وأصبح تطبيق "ثمانية" متاحًا للتحميل على أنظمة iOS وAndroid وApple TV وAndroid TV، فضلًا عن الشاشات الذكية. فيما سيكون الإطلاق الرسمي للقناة الفضائية يوم الـ28 من أغسطس، بالتزامن مع انطلاقة دوري روشن السعودي، على أن تُنقل بطولة السوبر السعودي — المقررة من الـ19 وحتى الـ23 من أغسطس — ضمن مرحلة البث التجريبي.

وكانت "ثمانية" أوضحت سابقًا أن تطبيقها سيقدّم مزايا إضافية مقارنة بالبث الفضائي، مع خيارات اشتراك شهرية وسنوية.

يُذكر أن هونغ كونغ ستستضيف بطولة كأس السوبر السعودي من الـ19 إلى الـ23 من أغسطس الجاري، بمشاركة أربع فرق: الاتحاد، النصر، الأهلي، والقادسية.

ويستعد النصر لمواجهة الاتحاد مساء يوم الثلاثاء الـ19 من أغسطس، في نصف النهائي، حيث سيلعب الفائز أمام المنتصر من لقاء القادسية والأهلي في نهائي البطولة.