من هي الفتاة التي اتهمت أشرف حكيمي بالاغتصاب؟

تتالت ردود الأفعال في الأوساط الكروية الفرنسية والمغربية مساء اليوم الجمعة بعد ما فجرت صحيفة "لوباريزيان" (LE PARISIEN) ضجة كبيرة بشأن إحالة النجم المغربي لفريق باريس سان جيرمان أشرف حكيمي للمحاكمة في الأسابيع المقبلة بعد توجيه تهمة محاولة اغتصاب فتاة.

وتعود الحادثة التي يُشتبه أن يكون النجم المغربي متورطا فيها إلى يوم 25 فبراير 2023 ، عندما توجهت فتاة فرنسية إلى مركز الشرطة وادعت أن حكيمي اعتدى عليها واغتصبها داخل شقته في باريس.

وذكرت النيابة العامة الفرنسية أن "مكتب المدعي العام في نانتير أحال اليوم الجمعة ملف القضية إلى قاضي التحقيق المسؤول بغرض إحالة المشتبه به (حكيمي) بتهمة الاغتصاب إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في أو-دو-سين".

وأضاف المصدر ذاته: "سيُترك الآن للقاضي المكلف بالتحقيق اتخاذ قراره وتحديد موعد مثول أشرف حكيمي أمام المحكمة في إطار أمر الإحالة القضائي".

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وتساءل متابعو أشرف حكيمي ومشجعو باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي عن هوية الفتاة التي ادعت على بطل دوري أبطال أوروبا باغتصابها قبل عامين، في حادثة شهيرة قالت بعض الصحف الفرنسية إنها كانت سببا في طلاق حكيمي وزوجته، الممثلة الإسبانية من أصل تونسي هبة عبوك.

وتكتمت الأجهزة الأمنية والقضائية في فرنسا عن هوية الفتاة ـ زاعمة الضرر ـ لدواع قانونية تتعلق بحماية المعطيات الشخصية لكن وسائل الإعلام كشفت أنها شابة تبلغ من العمر 24 عاما وتقطن في منطقة فونتيناي سو بوا في مدينة فال دو مارن.

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وقالت مصادر إخبارية أن الحادثة وقعت في الليلة الفاصلة بين السبت 25 والأحد 26 فبراير 2023، عندما كان أشرف حكيمي يتحادث عبر تطبيق الإرساليات في منصة إنستغرام مع الشابة التي تواعد معها عبر تلك المنصة.

وبعد حديث بين اللاعب المغربي والفتاة، توجهت الأخيرة إلى منزل اللاعب في بولون، مستقلةً سيارة أجرة "أوبر" طلبها لها لاعب باريس سان جيرمان.

وداخل منزل حكيمي، خرجت الأمور عن السيطرة، وفقًا للفتاة التي زعمت أن اللاعب المغربي قبّلها وحاول إرغامها على الاستجابة للقيام بعلاقة فيما كشفت بعض المصادر استنادا إلى شهادة الفتاة أنها تعرضت لمحاولة اغتصاب.

وفي الأثناء حاولت الفتاة التواصل مع صديقتها عبر إرسال رسائل سريعة قبل أن تتخلص من قبضة لاعب سان جيرمان وتتوجه إلى مركز الشرطة في نوجينت سور مارن (فال دو مارن)، حيث أبلغت الضباط بتعرضها للاغتصاب من قِبل أشرف حكيمي.

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ومن جانبه، نفي حكيمي التهم الموجهة ضده، وادّعي أنه ضحية تلاعب، ووفقا لوسائل الإعلام، حدثت مواجهة بين الطرفين بالفعل وتمسك كل طرف بروايته، فيما أعلنت الفتاة البالغة من العمر 24 عاما أنها لا تنوي مقاضاة أشرف حكيمي وإنما الإبلاغ عن محاولة الاغتصاب.