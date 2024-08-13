كشف الحساب الرسمي لكأس السوبر السعودي 2024 عن أبرز القنوات الناقلة للبطولة التي ستنطلق، مساء اليوم الثلاثاء، بمواجهة الهلال والأهلي.

ويدخل الهلال المباراة بصفته بطلًا للدوري السعودي للمحترفين، والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي وهو صاحب المركز الثالث في الدوري.

ومن المنتظر أن يلعب الفائز من مباراة اليوم، أمام الفائز من لقاء النصر والتعاون التي ستقام، غدا الأربعاء، في المباراة النهائية والمقرر إقامتها، يوم السبت المقبل.

ووفقا للحساب الرسمي لكأس السوبر، فإن هناك 38 قناة ومنصة عالمية حصلت على حقوق نقل البطولة، موضحة أن "هناك 182 دولة تصل لها شارة البث".

وعلى صعيد المنطقة العربية ستنقل المباراة عبر قناة SSC HD 1، ومنصة شاهد، أما عالميا ستنقلها قنوات بارزة مثل "دازن" و"ماكس سبورت" و"فوكس".

ويأتي هذا الاهتمام العالمي بعد الزخم الكبير الذي حظيت به البطولة السعودية، بفضل استقطاب العديد من أبرز الأسماء العالمية أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، والجزائري رياض محرز، نجم الأهلي.

ويشارك في الدور قبل النهائي بطل ووصيف كأس الملك وبطل ووصيف دوري المحترفين، وفي حال تكرار فريق يتم إشراك الفريق التالي في ترتيب الدوري.

وخلال الموسم الماضي، توج الهلال بلقب الدوري، وأنهى النصر الموسم بالمركز الثاني.

وبالتالي، حظي فريقا الأهلي والتعاون بفرصة المشاركة في كأس السوبر بعد أن أنهيا الموسم في المركزين الثالث والرابع بالدوري، على الترتيب.

ويعد الهلال النادي الأكثر تحقيقاً للقب المسابقة بواقع 4 مرات، ثمّ النصر مرتين، فيما حقق الأهلي اللقب مرة واحدة، واحتل التعاون مركز الوصافة مرة واحدة.