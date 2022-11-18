الزمالك يغرم سامسون أكينولا لتأخره في العودة من بنين

قرر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك المصري تغريم سامسون أكينولا مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بالنادي، لتأخره عن الانضمام للفريق عقب الراحة التي حصل عليها.

وقال أمير مرتضى منصور لقناة "الزمالك" إن العقوبة الموقعة على سامسون أكينولا وفقا للائحة الفريق، بسبب تأخره في الوصول من بلاده عن الموعد المحدد له من قبل الجهاز الفني”.

ويتواجد البنيني سامسون أكينولا في الوقت الحالي في بلاده بنين لقضاء إجازته، وكان من المفترض عودته يوم الإثنين الماضي، إلا أنه تأخر في العودة.

يصل سامسون أكينولا إلى القاهرة خلال 48 ساعة للانضمام إلى تدريبات الفريق الأبيض بعد تعذر صوله خلال اليومين الماضيين بسبب ظروف الطيران.

يذكر أن نادي الزمالك أعلن تعاقده رسميًا مع المهاجم البنيني سامسون أكينيولا قادمًا من فريق كاراكاس الفنزويلي، خلال فترة الانتقالات الماضية.

وسجل سامسون هدفًا وحيدًا مع الزمالك في مباراتين خاضهما من أصل 3 في الدوري المصري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.