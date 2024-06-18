"يورو 2024" تحمي الأهلي السعودي من صفقة ملعونة
يبدو أن التوفيق يقف إلى جوار الأهلي السعودي في سوق الانتقالات، فالفريق الذي كان موفقًا حتى في الموسم الماضي بضم أسماء جيدة للغاية في عدة مراكز ساعدته على حصد المركز الثالث في الدوري المحلي، تلقى تحذيرًا هامًا مؤخرًا بسبب إحدى الصفقات التي ارتبط بها.
التحذير مرتبط بشكل أساس بمركز رأس الحربة الذي يسعى ماتياس يايسله، المدير الفني للراقي، لدعمه في صفوف الفريق الأهلاوي قبل بداية الموسم الجديد للمنافسة بشكل أفضل ضد النصر والهلال والاتحاد.
الموسم السعودي المقبل لن يكون أسهل من الذي مضى، ولذلك ارتبط الأهلي باسم عالمي مثل روميلو لوكاكو، نجم إنتر السابق وتشيلسي الحالي، الذي أمضى عامه الأخير معارًا في روما.
لوكاكو المحبط
لا يخفى على أحد أن روميلو لوكاكو يقدم مستويات محبطة في الفترة الأخيرة سواء مع النادي أو المنتخب بالأخص على مستوى المباريات الرسمية بعيدًا عن الوديات.
لوكاكو في مواجهة بلجيكا الأولى في كأس الأمم الأوروبية ضد سلوفاكيا لم ينجح في هز شباك الخصم بشكل فعلي ولا مرة وغادر الملعب مهزومًا بهدف نظيف بسبب تصرفاته الغريبة.
"الدبابة البلجيكية"، كما يحلو للبعض أن يقول عنه، تحول فجأة في تلك المباراة إلى مجرد سيارة صغيرة مدمجة يتم تحريكها عن بعد ولا تعرف كيف تتحكم في إمكانياتها.
لوكاكو أهدر العديد من الفرص وأفقد فريقه ثلاث نقاط غاية في الأهمية في مشوار البطولة، حتى عندما سجل هدفين تم إلغاؤهما بسبب تقنية الفيديو.
شخص واحد يعرف أسراره
تراجُع مستوى لوكاكو أمر يستطيع البعض أن يتفهمه، فاللاعب لا يمر بأفضل لحظات مسيرته الكروية، بالأخص منذ أن رحل عن صفوف إنتر للمرة الأولى.
منذ ذلك التاريخ ولوكاكو من إخفاق لآخر ولا يستطيع أن يقدم ولو ربع مستوياته السابقة، ولكن كل شيء يختلف لو كان المدير الفني للفريق هو أنطونيو كونتي.
وما لم يقم أي فريق سعودي بالتوقيع مع كونتي في الصيف الجاري وهو الأمر المستحيل لكونه قد وقع مع نابولي لتوه، فعليهم أن ينسوا أنهم سيستفيدون بشكل أو بآخر من وجود المهاجم البلجيكي.
أفضل فترات لوكاكو الاحترافية كانت بوجود كونتي، وعلى الأرجح لو لم يحدث في الأمور شيء طارئ فهو سينتقل إلى نابولي هو الآخر، أو على الأقل سيفضل الانضمام إليهم على أي عرض آخر.
الأهلي في حاجة للاعب أكثر حسمًا
"الراقي" في الوقت الحالي في حاجة للاعب أكثر حسمًا من لوكاكو، فوجود روبرتو فيرمينو لم يشفع لهم طيلة الموسم الماضي ولا تألق فراس البريكان نفعهم بالقدر الذي كانوا يأملونه.
الأهلي لو ضم لوكاكو سيكون قام بأمر غير مفهوم في ظل رغبته في الحصول على لاعب ينافس أمثال كريستيانو رونالدو وميتروفيتش سافيتش، وحتى كريم بنزيما الذي سجل عددًا معقولًا من الأهداف في موسم سيئ له.
لوكاكو لن يكون ذلك اللاعب بكل تأكيد، ربما حتى أن مطاردة لاعب مثل فيكتور أوسيمين سيكون خيارًا أكثر عقلانية رغم التقارير الأخيرة التي تفيد برغبته بالانتقال للدوري الإنجليزي فقط.
لكن ضم لوكاكو بما قدمه من مستويات في اليورو حتى تلك اللحظة سيكون بمثابة إهدار للأموال فقط، ومحاولة جادة لعرقلة الذات.