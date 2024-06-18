"يورو 2024" تحمي الأهلي السعودي من صفقة ملعونة

يبدو أن التوفيق يقف إلى جوار الأهلي السعودي في سوق الانتقالات، فالفريق الذي كان موفقًا حتى في الموسم الماضي بضم أسماء جيدة للغاية في عدة مراكز ساعدته على حصد المركز الثالث في الدوري المحلي، تلقى تحذيرًا هامًا مؤخرًا بسبب إحدى الصفقات التي ارتبط بها.

التحذير مرتبط بشكل أساس بمركز رأس الحربة الذي يسعى ماتياس يايسله، المدير الفني للراقي، لدعمه في صفوف الفريق الأهلاوي قبل بداية الموسم الجديد للمنافسة بشكل أفضل ضد النصر والهلال والاتحاد.

الموسم السعودي المقبل لن يكون أسهل من الذي مضى، ولذلك ارتبط الأهلي باسم عالمي مثل روميلو لوكاكو، نجم إنتر السابق وتشيلسي الحالي، الذي أمضى عامه الأخير معارًا في روما.