الدوري الإنجليزي.. ويستهام بـ10 لاعبين يحقق فوزا مثيرا على تشيلسي
ألحق ويستهام الخسارة بضيفه تشيلسي بعدما تغلب عليه 3/1، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وعلى استاد لندن الأولمبي، تقدم المدافع المغربي نايف أكرد لويستهام في الدقيقة السابعة من ضربة رأسية مستغلا كرة ركنية لعبها جيمس وارد براوس.
وتعادل كارني تشوكويميكا لتشيلسي في الدقيقة 29 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلاعب بمدافعي ويستهام.
وحصل تشيلسي على ضربة جزاء سددها الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لكن ألفونس أريولا حارس ويستهام تصدى لها، لينتهي الشوط الأول على التعادل 1/1.
وسجل ميشيل أنطونيو هدف التقدم لويستهام في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلاعب بمدافعي تشيلسي.
وتدخل نايف أكرد على نيكولاس جاكسون ليحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويخرج مطرودا في الدقيقة 68، ليكمل ويستهام المباراة بـ10 لاعبين.
وقضى لوكاس باكيتا على أمل تشيلسي في التعادل بعدما سجل هدفا لويستهام من ضربة جزاء في الدقيقة 90+4.
وفي آخر 10 مباريات بين تشيلسي وويستهام، فاز تشيلسي 5 مرات، وفاز ويستهام 4 مرات، وتعادلا مرة.
وفي الجولة الأولى، تعادل تشيلسي 1/1 مع ليفربول، وتعادل ويستهام بذات النتيجة مع بورنموث.
ورفع الفوز رصيد ويستهام إلى 4 نقاط في المركز السادس، في حين ظل تشيلسي برصيد نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.
وحتى الآن، حقق مانشستر سيتي وبرايتون الفوز في أول جولتين، ليحصد كل منهما 6 نقاط، في حين حصد كل من برينتفورد وتوتنهام وليفربول وويستهام 4 نقاط.