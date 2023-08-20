الدوري الإنجليزي.. ويستهام بـ10 لاعبين يحقق فوزا مثيرا على تشيلسي

ألحق ويستهام الخسارة بضيفه تشيلسي بعدما تغلب عليه 3/1، اليوم الأحد، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلى استاد لندن الأولمبي، تقدم المدافع المغربي نايف أكرد لويستهام في الدقيقة السابعة من ضربة رأسية مستغلا كرة ركنية لعبها جيمس وارد براوس.