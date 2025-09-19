لماذا ظهر ألكاراز في أشهر سجن بالولايات المتحدة؟ (صور)

ظهر النجم الإسباني كارلوس ألكاراز، بطل التنس الشهير والمتوج مؤخراً بلقب بطولة أمريكا المفتوحة، في أشهر سجن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وظهر ألكاراز في السجن الأشهر في أمريكا بجزيرة ألكاتراز في رحلة سياحية قبل المشاركة في بطولة كأس ليفر، المقامة في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري.

وزار ألكاراز سجن ألكاتراز الفيدرالي في مشهد لفت أنظار العديد من متابعي النجم الإسباني.

أبرز المعلومات عن سجن ألكاتراز

تأسس هذا السجن رسميًا عام 1934 وتوقف عن العمل في عام 1963، وكان مخصصاً لأخطر المجرمين في أمريكا، خاصة الذين فشلوا في التأقلم مع السجون العادية أو حاولوا الهرب منها.

ومن أشهر نزلاء هذا السجن آل كابوني (رجل المافيا الشهير) وجورج "ماشين غان كيلي وروبرت ستراود.

وكان هذا السجن معروفاً باستحالة الهروب بسبب موقعه في جزيرة محاطة بمياه خليج سان فرانسيسكو الباردة والتيارات القوية.

وأغلق هذا السجن عام 1963 بسبب التكلفة العالية لتشغيله وصيانته وتحولت الجزيرة إلى مزار سياحي عالمي.