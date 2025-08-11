الزمالك ضد برشلونة.. نتائج قرعة بطولة العالم للأندية لليد

ترامب: لابد أن يجتمع بوتين وزيلينسكي بعد القمة الأمريكية الروسية
أسفرت قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد، اليوم الاثنين، عن مواجهة مرتقبة بين الزمالك المصري وبرشلونة الإسباني.
وتشهد منافسات البطولة العالمية مشاركة 3 أندية عربية على رأسها الشارقة الإماراتي بطل آسيا والأهلي المصري بطل أفريقيا والزمالك ممثلاً عن الدوري المصري.
وتستضيف مصر النسخة الثانية على التوالي من منافسات بطولة العالم للأندية "سوبر غلوب" بعد الاتفاق مع الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى على استضافة 3 نسخ متتالية بالمونديال.
وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى: ماغديبورغ الألماني- كاليفورنيا إيغلز الأمريكي- الشارقة الإماراتي.
المجموعة الثانية: الأهلي المصري- فيزبريم المجري- سيدني الأسترالي.
المجموعة الثالثة: الزمالك المصري- برشلونة الإسباني- توباتي البرازيلي.
وتقام البطولة في الفترة بين 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر المقبلين بصالة العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.
ويصعد إلى نصف النهائي متصدرو المجموعات الثلاث بجانب أفضل فريق يحتل الوصافة.
وتشهد مرحلة المجموعات مواجهة مرتقبة بين الزمالك ولاعبه السابق المصري سيف الدرع المنضم حديثاً إلى برشلونة بجانب مواجهة مصرية بين الأهلي ولاعبي منتخب مصر الذين ينشطون في صفوف فيزبريم وهم علي زين وأحمد هشام ويحيى الدرع وأحمد عادل.