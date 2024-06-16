رونالدو أمام شيك.. معركة جديدة بين هدافي كأس أوروبا الماضية

وبينما رفع رونالدو كأس أوروبا في 2016 فإنه ربما لديه الشعور بأنه لم يحقق الكثير بعد على الساحة الدولية.

وفشل رونالدو في دفع البرتغال لمزيد من المجد في نسختين متتاليتين لكأس العالم أو في بطولة أوروبا 2020، عندما خرجوا من دور الستة عشر.

لقد كان هذا أحد أكثر الأجيال تألقًا في البرتغال، لكن مع وجود رونالدو والمدافع بيبي البالغ (41 عامًا) في نهاية مسيرتيهما تبدو بطولة أوروبا 2024 بمثابة الرقصة الأخيرة.

ومع فريق مليء بالمواهب، ستكون البرتغال، على الورق، واحدة من أفضل الفرق في ألمانيا. لقد فازوا في مبارياتهم العشر جميعها في التصفيات، وسجلوا 36 هدفًا واستقبلوا هدفين.

ومع ذلك، فإن مدربهم روبرتو مارتينيز يعرف كل شيء عن مخاطر قيادة مجموعة من اللاعبين الموهوبين في البطولات الدولية بعد أن فشل في تحويل ما يسمى "الجيل الذهبي" في بلجيكا إلى فائزين ببطولات.

لكن مارتينيز يعرف أيضًا أنه يمتلك أفضل ما في اللعبة وهو رونالدو.

وقال في وقت سابق من هذا الشهر: "لدينا 23 لاعبًا. نحاول اختيار تشكيلة تنافسية قدر الإمكان ولكل مباراة رجالها، لكن كريستيانو جاهز لمساعدة الفريق وتقديم كل ما في وسعه. لا يوجد لاعب آخر في عالم كرة القدم يمكنه تقديم ما يستطيع كريستيانو تقديمه لزملائه في غرفة الملابس".