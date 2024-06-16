رونالدو أمام شيك.. معركة جديدة بين هدافي كأس أوروبا الماضية
سيتواجه الثنائي الذي تقاسم جائزة هداف بطولة أوروبا لكرة القدم الماضية عندما تلعب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو مع جمهورية التشيك بقيادة باتريك شيك في مستهل مشوارهما بالمجموعة السادسة من نسخة ألمانيا 2024 يوم الثلاثاء.
وسجل رونالدو وشيك خمسة أهداف لكل منهما في بطولة أوروبا 2020 ومن المرجح أن يتحملا عبء تسجيل الأهداف لفريقيهما هذه المرة أيضًا.
وقد تكون هذه البطولة آخر مشاركة دولية لرونالدو رغم أن اللاعب (39 عامًا) يبدو متعطشًا لتسجيل المزيد من الأهداف في سادس مشاركة له في بطولة أوروبا.
وعلى الرغم من أنه ربما يكون قد ابتعد قليلًا عن النخبة الأوروبية بانتقاله للسعودية فإن غريزته التهديفية تبدو في كامل قوتها كما كانت دائمًا.
وبعد أن احتل المركز الثاني في قائمة هدافي التصفيات برصيد 10 أهداف وسجل 35 هدفًا في 31 مباراة بالدوري السعودي لصالح النصر الموسم الماضي استعد رونالدو الذي يبدو دائم الشباب لبطولة أوروبا بهدفين في المباراة الودية الأخيرة أمام أيرلندا.
وبينما رفع رونالدو كأس أوروبا في 2016 فإنه ربما لديه الشعور بأنه لم يحقق الكثير بعد على الساحة الدولية.
وفشل رونالدو في دفع البرتغال لمزيد من المجد في نسختين متتاليتين لكأس العالم أو في بطولة أوروبا 2020، عندما خرجوا من دور الستة عشر.
لقد كان هذا أحد أكثر الأجيال تألقًا في البرتغال، لكن مع وجود رونالدو والمدافع بيبي البالغ (41 عامًا) في نهاية مسيرتيهما تبدو بطولة أوروبا 2024 بمثابة الرقصة الأخيرة.
ومع فريق مليء بالمواهب، ستكون البرتغال، على الورق، واحدة من أفضل الفرق في ألمانيا. لقد فازوا في مبارياتهم العشر جميعها في التصفيات، وسجلوا 36 هدفًا واستقبلوا هدفين.
ومع ذلك، فإن مدربهم روبرتو مارتينيز يعرف كل شيء عن مخاطر قيادة مجموعة من اللاعبين الموهوبين في البطولات الدولية بعد أن فشل في تحويل ما يسمى "الجيل الذهبي" في بلجيكا إلى فائزين ببطولات.
لكن مارتينيز يعرف أيضًا أنه يمتلك أفضل ما في اللعبة وهو رونالدو.
وقال في وقت سابق من هذا الشهر: "لدينا 23 لاعبًا. نحاول اختيار تشكيلة تنافسية قدر الإمكان ولكل مباراة رجالها، لكن كريستيانو جاهز لمساعدة الفريق وتقديم كل ما في وسعه. لا يوجد لاعب آخر في عالم كرة القدم يمكنه تقديم ما يستطيع كريستيانو تقديمه لزملائه في غرفة الملابس".
وسيقود شيك، الذي فاز بجائزة أجمل هدف في بطولة أوروبا 2020 عن هدفه المذهل ضد إسكتلندا من خط منتصف الملعب، الفريق التشيكي بتوقعات مختلفة تمامًا.
واحتلت التشيك المركز الثاني في التصفيات خلف ألبانيا وفازت بأربع من مبارياتها الثماني في مجموعة ضمت أيضًا بولندا ومولدوفا وجزر الفارو.
ومع غياب شيك عن الأدوار النهائية للتصفيات، وجد الفريق صعوبة في تسجيل الأهداف لكن بعد فوزه بلقب الدوري الألماني مع باير ليفركوزن يبدو أنه تخلص من الإصابات التي أعاقته وهو ما يمكن أن يسبب مشاكل للبرتغال.