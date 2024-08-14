رد فعل مورينيو بعد مغادرة دوري أبطال أوروبا من الدور التمهيدي

بدا جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة، غاضبا للغاية، خاصة بعد وداع فريقه لمنافسات دوري أبطال أوروبا من الدور التمهيدي، إثر التعادل مع ليل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء.

وكان فنربخشة قد خسر في مباراة الذهاب في فرنسا بهدفين مقابل هدف.

ويعتبر هذا هو الإخفاق الأول لجوزيه مورينيو مع الفريق.

وتمكن فنربخشة من الوصول إلى هذا الدور بعد الفوز على لوغانو السويسري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة الذهاب، وكرر انتصاره بهدفين مقابل هدف في الإياب.

وذكرت التقارير، أن مورينيو كان غاضبا بشدة من حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو، خاصة أن هدف التعادل الذي منح ليل بطاقة التأهل، جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 118.

ويعني ذلك أن فريق مورينيو سيلعب في الدوري الأوروبي بالموسم المقبل، وهي البطولة التي فاز بها مع مانشستر يونايتد في عام 2017.

وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع "بي بي سي: "فقط الحكم والفار يعرفون لماذا احتسبت ركلة الجزاء، لا أريد قول المزيد، أفضل النظر إلى الاحتمالات، لكن يمكننا أن نؤدي بشكل جيد في الدوري الأوروبي".

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وأضاف: "لا يمكننا أبدا التتويج بدوري أبطال أوروبا، ولا يمكننا أبدا الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. مطلقا، ولكن إذا ذهبنا إلى مسابقة الدوري الأوروبي ربما يتسنى لنا تقديم مشوار عظيم".

ويبدأ فنربخشة أول مباراة له في الدوري التركي ضد جوزتيبي، يوم السبت المقبل.