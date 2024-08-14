عاجل

إعلام عبري: وفد التفاوض يضم رئيسي الشاباك والموساد وممثل الجيش
logo
رياضة

رد فعل مورينيو بعد مغادرة دوري أبطال أوروبا من الدور التمهيدي

رد فعل مورينيو بعد مغادرة دوري أبطال أوروبا من الدور التمهيدي
جوزيه مورينيو
إرم نيوز
إرم نيوز
14 أغسطس 2024، 12:06 م

بدا جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشة، غاضبا للغاية، خاصة بعد وداع فريقه لمنافسات دوري أبطال أوروبا من الدور التمهيدي، إثر التعادل مع ليل بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء.

وكان فنربخشة قد خسر في مباراة الذهاب في فرنسا بهدفين مقابل هدف.

ويعتبر هذا هو الإخفاق الأول لجوزيه مورينيو مع الفريق.

وتمكن فنربخشة من الوصول إلى هذا الدور بعد الفوز على لوغانو السويسري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة الذهاب، وكرر انتصاره بهدفين مقابل هدف في الإياب.

أخبار ذات علاقة

لدغة قاتلة تصعق مورينيو.. فنربخشة يودّع دوري أبطال أوروبا مبكرًا (فيديو)

 

وذكرت التقارير، أن مورينيو كان غاضبا بشدة من حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو، خاصة أن هدف التعادل الذي منح ليل بطاقة التأهل، جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 118.

ويعني ذلك أن فريق مورينيو سيلعب في الدوري الأوروبي بالموسم المقبل، وهي البطولة التي فاز بها مع مانشستر يونايتد في عام 2017.

وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع "بي بي سي: "فقط الحكم والفار يعرفون لماذا احتسبت ركلة الجزاء، لا أريد قول المزيد، أفضل النظر إلى الاحتمالات، لكن يمكننا أن نؤدي بشكل جيد في الدوري الأوروبي".

أخبار ذات علاقة

هدف مغربي يتصدر الظهور الرسمي الأول لـ"مورينيو" مع فنربخشة التركي (فيديو)

 

وأضاف: "لا يمكننا أبدا التتويج بدوري أبطال أوروبا، ولا يمكننا أبدا الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. مطلقا، ولكن إذا ذهبنا إلى مسابقة الدوري الأوروبي ربما يتسنى لنا تقديم مشوار عظيم".

ويبدأ فنربخشة أول مباراة له في الدوري التركي ضد جوزتيبي، يوم السبت المقبل.

جوزيه مورينيوفنربخشةدوري أبطال أوروبا

أخبار ذات صلة

سبب تحويل إمام عاشور للجنة الانضباط
سبب تحويل إمام عاشور للجنة الانضباط
موعد حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة
موعد حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة
شرط الأهلي المصري للموافقة على رحيل "محمد عبد المنعم" إلى بولونيا الإيطالي
شرط الأهلي المصري للموافقة على رحيل "محمد عبد المنعم" إلى بولونيا الإيطالي
رد مثير من مرتضى منصور بشأن ترشيحه لرئاسة نادي بيراميدز (صورة)
رد مثير من مرتضى منصور بشأن ترشيحه لرئاسة نادي بيراميدز (صورة)
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC