"مفاجأة المونديال".. سلاح المغرب لفك العقدة في أولمبياد باريس

يسعى المنتخب المغربي الأولمبي، للسير على خطى الفريق الأول، وتحقيق مفاجأة كبيرة في أولمبياد باريس 2024، على غرار مفاجأة أسود الأطلس في كأس العالم 2022.

واستطاع المنتخب المغربي بقيادة وليد الركراكي أن يصل لأول مرة في تاريخه وتاريخ العرب وأفريقيا، إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، قبل أن يخسر أمام فرنسا، ويودع البطولة.

وعلى هذا المنوال، يواصل لاعبو المغرب تحت 23 عامًا، الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، المقرر أن تدور بين 26 يوليو و11 أغسطس من العام الجاري، وكلهم أمل في تكرار إنجاز الكبار في كأس العالم.

أخبار ذات علاقة تصنيف الفيفا: المغرب يتصدر المنتخبات العربية.. وقفزة كبيرة لبطل اليورو

فكُّ العقدة

المنتخب المغربي لم يتجاوز دور المجموعات لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية، سوى مرة واحدة من المرات السبع التي شارك فيها، ويأمل "فك العقدة"، عندما يخوض غمارها للمرة الثامنة في أولمبياد باريس.

المرة الوحيدة التي تخطي فيها منتخب المغرب لهذا الدور، كانت في دورة ميونخ عام 1972، ولكنه خرج من الدور الثاني؛ لذا يدخل "أبطال أفريقيا" هذه البطولة على أمل الذهاب بعيدًا في تلك الدورة، ولم لا يحققون ميدالية؟

أخبار ذات علاقة مواعيد مباريات المنتخب الأولمبي المغربي في "باريس 2024”

تاريخ المشاركات

شارك المنتخب المغربي في 7 نسخ من دورات الألعاب الأولمبية؛ وهي طوكيو 1964، ميونخ 1972، لوس أنغليس 1984، وبرشلونة 1992، وسيدني 2000، وأثينا 2004، ثم لندن 2012.

ومنذ ظهوره الأول في طوكيو 1964، شارك المغرب في المسابقة على الأقل مرة واحدة في كل عقد، ومع ذلك، لم يتمكن أسود الأطلس من التقدم بعد الدور الأول منذ ميونيخ 1972.

وقال الموقع الرسمي للفيفا عن مشاركة المغرب في أولمبياد باريس: "إذا كانوا يهدفون إلى تكرار نجاح الفريق الأول في قطر، سيتعين عليهم تحسين سلسلة النتائج السيئة في الألعاب – حيث فاز المغرب بمباراة واحدة فقط في آخر 13 مباراة أولمبية".

وإجمالا لعب منتخب المغرب 23 مباراة خلال مشاركاته الأولمبية، فاز في 3، وتعادل في مثلهما، وخسر 15 مرة.

وسجل لاعبو المغرب 17 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 48 هدفاً.

طريق أبطال أفريقيا في البطولة

مدرب المنتخب الأولمبي المغربي طارق السكتيوي أعلن عن القائمة الرسمية التي ستشارك في دورة الألعاب الأولمبية، التي تشهد مشاركة النجم أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان، فضلًا عن سفيان رحيمي ومنير المحمدي، في قائمة المغرب الأولمبي، فوق سن الثلاثة والعشرين عاما.

ويستهل المنتخب المغربي مبارياته في الدور الأول بملاقاة الأرجنتين في 24 يوليو الجاري، بداية من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويواجه "أسود الأطلس" في الجولة الثانية المنتخب الأوكراني في 27 يوليو الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، على أن ينهي مبارياته في الدور الأول بمواجهة نظيره العراقي في الـ30 من الشهر ذاته، الساعة 17.00 بتوقيت مكة المكرمة.

سيدخل منتخب المغرب هذه البطولة منتشيًا بتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، مع دفعة معنوية أخرى وهي إنجاز كأس عالم 2022 مع الكبار، وأخيرًا وصول منتخب الكبار إلى المركز 14 في تصنيف الفيفا للأندية.

وسيبحث طارق السكتيوي وأبنائه عن أول ميدالية أولمبية له في كرة القدم، وسيدخل هذه البطولة على أمل البناء على إنجازات منتخب الكبار في كأس العالم 2022.

ويشارك في مسابقة كرة القدم بالألعاب الأولمبية الصيفية 16 منتخبا موزعة على 4 مجموعات، على أن يسفر الدور الأول عن تأهل متصدر المجموعة ووصيفه إلى الدور ربع النهائي، أول أدوار خروج المغلوب.