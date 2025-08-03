الاتحاد السعودي يعلن آلية استقدام الحكام الأجانب في الموسم الجديد

اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم آلية طلب الاستعانة بحكام أجانب في الموسم الجديد 2025 – 2026 وسيتم العمل بها بداية من بطولتي كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري روشن للمحترفين بينما يستمر العمل بنظام الموسم الماضي نفسه في بطولة كأس السوبر السعودي القادمة التي ستقام في هونغ كونغ.

وتمنح الآلية الأندية الحق في طلب طاقم تحكيم غير سعودي دون سقف محدد، سواءً كانت المباراة على أرض النادي أو خارجه، على أن يتم تقديم الطلب قبل المدة المحددة لكل بطولة، وهي 21 يومًا من موعد المباراة للدوري، و14 يومًا لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وأكدت لجنة الحكام أهمية تقديم الطلب عبر نظام MySAFF الإلكتروني، مع إيداع المبلغ المالي المحدد عند تقديم الطلب.

وتتضمن الخيارات المتاحة طاقماً تحكيمياً مكوّناً من أربعة حكام (حكم ساحة، حكم مساعد أول، حكم مساعد ثانٍ، وحكم فيديو) بتكلفة تبلغ 300 ألف ريال سعودي أو طاقماً من خمسة حكام (حكم ساحة، حكم مساعد أول، حكم مساعد ثانٍ، حكم فيديو، ومساعد حكم فيديو) بتكلفة تبلغ 375 ألف ريال سعودي، أو طاقماً مكوّناً من ستة حكام (حكم ساحة، حكم مساعد أول، حكم مساعد ثانٍ، حكم رابع، حكم فيديو، ومساعد حكم فيديو) بتكلفة تبلغ 450 ألف ريال سعودي.

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وأشارت اللجنة أنه في حال تقدّم أكثر من نادٍ بطلب لطاقم تحكيم غير سعودي للمباراة نفسها، يتم اعتماد الطلب المكتمل أولًا، كما يمكن للنادي إلغاء الطلب قبل موعد المباراة بسبعة أيام على الأقل، مع إعادة المبلغ للنادي وتكليف طاقم محلي للمباراة.

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن الآلية الجديدة تتيح إمكانية تشارك الناديين (الضَيف والمُضيف) في تقديم الطلب، على أن يتم الاتفاق بينهما على مناصفة المبلغ المالي المستحق للطلب، واستيفاء جميع الإجراءات المرتبطة بها بما في ذلك رفع خطاب مشترك يوضح الاشتراك في الطلب، واستيفاء كافة الشروط النظامية لتعيين طاقم تحكيم غير سعودي.

وفي حال تعذّر حضور الطاقم التحكيمي لأسباب خارجة عن الإرادة، يتم إسناد المباراة إلى طاقم محلي، مع إعادة المبلغ المدفوع إلى النادي.

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وأكد الاتحاد السعودي عبر البيان حرصه على مواصلة تنفيذ إجراءات الحوكمة المالية بأن تكون الرسوم لتغطية التكاليف الفعلية، والتي تتضمن مكافآت الحكام وتكاليف السفر وحجوزات السكن والإقامة حيث إن الرسوم المعتمدة في المواسم السابقة لم تكن وفق تقارير الحسابات المالية المعتمدة كافية لتغطية التكاليف حيث تكفل الاتحاد السعودي لكرة القدم بدفع العجز المالي.