أصدرت الشركة المسؤولة عن إدارة أعمال اللاعب الجزائري أحمد قندوسي بيانًا رسميًا حول مستقبل الأخير مع اقترابه من نهاية إعارته مع سيراميكا كليوباترا.

ويرتبط قندوسي بعقد رسمي مع الأهلي المصري حتى صيف 2027 بعد انضمامه قادمًا من نادي وفاق سطيف في يناير 2023.

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وقالت الشركة في بيانها "نتابع بذهول موجة الشائعات الساذجة التي تزعم بأننا كممثلين للاعب أحمد قندوسي تتعمد رفض العروض المقدمة له بهدف وضع النادي الأهلي في موقف صعب".

وأضافت الشركة في البيان "نود أن نوضح وبشكل قاطع أن هذه الادعاءات لا تستحق أكثر من التجاهل فهي عارية تمامًا عن الصحة، وتفتقر لأي منطق أو حقيقة. أننا ملتزمون تماماً بمسيرة أحمد الاحترافية، ونعمل بتنسيق كامل مع إدارة النادي الأهلي في كل ما يتعلق بمستقبله الرياضي".

وتابعت "ما يثير دهشتنا حقاً هو تلك المحاولات البائسة لبعض الجهات المأجورة التي يبدو أنها وجدت في الدراما مادة خصبة أكثر من الواقع. لقد ابتكروا قصصاً عن تواصل بيننا وبين أحد الأندية المصرية لفسخ عقد قندوسي مع الأهلي".

وقالت الشركة في بيانها "نود أن نطمئن هؤلاء الكتاب المبدعين أن خيالهم الخصب، رغم أنه يصلح لأفلام الخيال العلمي، إلا أنه بعيد كل البعد عن الحقائق الرياضية. لو كانت لدينا نية لفسخ التعاقد أو تصعيب الأمور، لكان ذلك قد حدث الموسم الماضي".

وواصلت الشركة" من المفارقات العجيبة أن بعض الذين ينشرون هذه الأكاذيب الآن، كانوا في وقت سابق يتهافتون لالتقاط الصور مع اللاعب، وبعضهم حتى عرض العمل كمحلل أداء فردي للاعب بشكل مجاني يبدو أن هؤلاء وجدوا متعة في كتابة السيناريوهات الدرامية بدلاً من التحليل الواقعي، ولكن بدلاً من اختلاق قصص مثيرة، كان من الأفضل التركيز على توضيح طموح قندوسي ورغبته في اللعب لفريق يناسب قدراته وتطلعاته".

وأكدت الشركة في بيانها أن أحمد قندوسي ملتزم بعقده مع النادي الأهلي حتى صيف 2027، كما أن الأولوية الأولى والأخيرة لنا وللاعب.

وأتمت بيانها" إذا لم يعد للنادي الأهلي، ستكون في البحث عن مشروع رياضي جيد يحافظ من خلاله على مكانته مع المنتخب الجزائري. ندعو الجماهير إلى عدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة، فأنتم تستحقون معلومات دقيقة وموضوعية، لا مجرد إثارة".