بعد تألقه مع الأهلي.. كم هدفًا يحتاج زيزو لدخول نادي المئة في الدوري المصري؟

اقترب أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الأهلي من تحقيق إنجاز تاريخي في الدوري المصري الممتاز، يتمثل في الانضمام إلى قائمة نادي المئة، وهي القائمة التي تضم اللاعبين الذين سجلوا 100 هدف أو أكثر في تاريخ المسابقة، وعددهم حتى الآن 9 لاعبين فقط.

ويتربع على عرش هذه القائمة الأسطورة حسن الشاذلي نجم الترسانة التاريخي برصيد 173 هدفًا، ويليه حسام حسن الهداف التاريخي للكرة المصرية برصيد 168 هدفًا.

وفي المركز الثالث يأتي عبد الله السعيد برصيد 134 هدفًا، ثم السيد الضظوي أسطورة الأهلي والمصري السابق برصيد 127 هدفًا.

ويحتل مصطفى رياض المركز الخامس برصيد 122 هدفًا، بينما سجل أسطورة الأهلي محمود الخطيب 109 أهداف ليأتي في المركز السادس.

وفي المركز السابع يتواجد أحمد الكاس برصيد 107 أهداف، يليه مباشرة محمد أبو تريكة برصيد 106 أهداف، وأخيرًا جمال عبد الحميد مهاجم مصر في مونديال 90 برصيد 101 هدف.

وقص زيزو شريط أهدافه مع الأهلي في مواجهة فاركو بالجولة الثانية من الدوري، والتي نجح خلالها في تسجيل ثنائية قاد بها المارد الأحمر لتحقيق انتصار كبير برباعية مقابل هدف.

ورفع زيزو رصيده في الدوري المصري إلى 63 هدفًا، بواقع 61 هدفًا مع الزمالك وهدفين بقميص الأهلي، ليصبح على بُعد 37 هدفًا فقط من دخول نادي المئة وتسجيل اسمه بحروف من ذهب في تاريخ البطولة.

ومن بين لاعبي الجيل الحالي الذين لم يصلوا إلى 100 هدف بعد، يحتل زيزو المركز الثاني خلف حسام حسن عبد البديع مهاجم مودرن سبورت، الذي رفع رصيده إلى 72 هدفًا بعد التسجيل في شباك الأهلي بالجولة الأولى من الدوري.

وبهذا، يواصل زيزو مسيرته التهديفية بثبات، ومع كل هدف يقترب خطوة جديدة من دخول القائمة الفريدة التي لم ينجح في الوصول إليها عبر التاريخ سوى قلة من الأساطير.