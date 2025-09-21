كريستيانو رونالدو يحطم رقم عبد الرزاق حمدالله

اقتنص الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، رقما رائعا مع "العالمي"، بعدما سجل ثنائية في شباك الرياض، مساء السبت، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين.

وفاز النصر 5-1 على ضيفه الرياض بعدما سجل كل من جواو فيلكس وكريستيانو رونالدو هدفين.

أخبار ذات علاقة بدأت الساعة الرملية.. ماذا يحتاج كريستيانو رونالدو للوصول إلى الهدف 1000؟

وتقدم النصر للصدارة وله تسع نقاط من ثلاث مباريات متفوقا بفارق الأهداف على الاتحاد، وتجمد رصيد الرياض عند ثلاث نقاط في المركز 13.

ونجح كريستيانو رونالدو في كسر الرقم القياسي للنجم المغربي عبد الرزاق حمد الله مع نادي النصر في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ووصل رونالدو إلى المساهمة التهديفية رقم 93 مع "العالمي"، متجاوزا رقم حمد الله برصيد 91 مساهمة تهديفية في بطولة دوري روشن للمحترفين.

كريستيانو رونالدو نجح في كسر رقم حمد الله مع نادي النصر، وأصبح الآن أكثر لاعب في تاريخ النصر مساهمة بالأهداف.

كما واصل "الدون" مسيرته نحو هدفه الكبير، وهو تسجيل 1000 هدف في مشواره الرائع، حيث رفع رصيده إلى 945 هدفا حتى الآن، ليتبقى أمامه 55 هدفا ليصل إلى هدفه.

كريستيانو رونالدو سجل الهدف الثالث له في دوري روشن هذا الموسم، حيث يتصدر ترتيب هدافي دوري روشن زميله جواو فيليكس برصيد 5 أهداف.

وسبق وأن كسر رونالدو رقم حمد الله التاريخي المتمثل في أكثر لاعب سجل أهدافا خلال موسم واحد من المسابقة بواقع 35 هدفا (2023-2024).