أكبر عار في مسيرة نيمار

تلقى النجم المخضرم نيمار دا سيلفا صدمة قوية بعد خسارة فريقه سانتوس أمام فاسكو دا غاما مساء الأحد في الدوري البرازيلي لكرة القدم.

وشوهد نيمار وهو يبكي بشدة عقب خسارة فريقه أمام فاسكو دا غاما في لقطة انتشرت بصورة كبيرة بعد المباراة.

وعاد نيمار إلى سانتوس في شهر يناير الماضي بعد فسخ عقده مع الهلال السعودي بالتراضي.

ووصف نيمار هزيمة سانتوس بأنها أكبر عار في مسيرته الكروية موضحاً أنه لم يتخيل أن يعيش تلك اللحظة.

وقال النجم البرازيلي في تصريحات لوسائل الإعلام:" علينا أن نشرح ما حدث في الملعب.. باختصار، قدمناً أداءً سيئًا، ومن المؤسف أن نفعل هذا بقميص سانتوس".

وأضاف:" على الجميع أن يناموا ويعودوا إلى منازلهم ويفكروا فيما يريدون فعله، إذا أردنا أن نفعل ما فعلناه اليوم، فلا داعي للعودة يوم الأربعاء".

وأتم قائلاً:" إنه عار.. أشعر بخيبة أمل شديدة من أدائنا. من حق الجماهير الاحتجاج بكل الطرق، دون اللجوء إلى العنف بالطبع.. لكن الصراخ والإساءة من حقهم.. أشعر اليوم بخجل شديد، لم أمر بمثل هذا الموقف في حياتي".